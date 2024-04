Conductor de TV Azteca revela cómo fue asaltado en una avenida de la CDMX: “Literal sacó la pistola” | VIDEO

(Captura TV Azteca)

Los periodistas, conductores y demás colaboradores de Fuerza Informativa Azteca suelen compartir información sobre los robos y asaltos que ocurren todos los días en diversas zonas del país y, aunque también comparten recomendaciones para evitar pasar por este tipo de situaciones, no están exentos a vivirlas. Tal es el caso de Leo Arriaga, un conductor de TV Azteca que pasó por una amarga experiencia en la Ciudad de México.

Fue el pasado lunes 08 de abril cuando el presentador aprovechó un comercial de Hechos AM para compartir el modus operandi de un asaltante de aproximadamente 18 años de edad que lo atacó hace unos días entre las avenidas Versalles y Chapultepec de CDMX.

“Estaba en el tráfico, 6 de la tarde, y de pronto veo a un cuate. De aquí la verdad de llevar tantos años a tantos orcos asaltantes, ya me la sé. Entonces venía un cuate así con la sudadera y venía caminando, yo lo estaba cachando y cuando justo viene enfrente de mi coche, dije ‘ya valió, ahora si mi gente, ya me la sé’ y sí”, comenzó.

Asalto a un automovilista en calles de la alcaldía Benito Juárez CDMX (Foto: Captura de pantalla)

“Literal sacó la pistola, ya sabes. Mi amiga estaba distraída y pensó que me había encontrado a alguien y como que no agarró la onda. Entonces cuando le empezó a insistir a ella, porque yo le di mi celular, no sé por que no me pidió mi cartera, le pidió su celular”.

La mujer de identidad desconocida no entregó su dispositivo móvil porque pidió clemencia, ya que se encontraba en comunicación con su abuelita porque estaba enferma. Entonces el asaltante se puso nervioso y abandonó el lugar.

“Tuve como siete segundos de (pensar) si era réplica (la pistola), pero pensé ‘mejor no me arriesgo’”, reconoció Leo Arriaga y confesó que, tras lo sucedido, carga con una cartera ‘falsa’ y un celular antiguo para evitar perder sus pertenencias.

(Instagram: @radiohen)

“Ahora ya traigo en mi coche una cartera, no falsa, una cartera con tarjetas que ya no me sirven y procuro dejarle algo de lana por cualquier cosa y un celular que tenía antes. Entonces ahí lo tengo y cuando estoy en el tráfico guardo el celular bueno, la cartera buena y dejo esos a la mano”, concluyó.

¿Quién es Leo Arriaga?

Leo Arriaga cursó la carrera de Comunicación en la Universidad Iberoamericana, experiencia durante la cual se desempeñó como locutor en el programa radiofónico “Tristeturno”. Este espacio, que ofrecía contenidos de lunes a viernes entre las 17 y las 19 horas, contó con su participación desde el año 2009 hasta septiembre de 2015. Aunque el proyecto llegó a su fin, Arriaga recalca que siempre mantendrá un lugar especial en su memoria.

Con 37 años, Arriaga ha forjado lazos significativos en su trayectoria profesional, destacando su encuentro con Lucy Bravo y Roberto Ruiz en el equipo de FIA. Estas conexiones no solo representaron amistades valiosas para él, sino también una oportunidad de aprendizaje continuo desde su integración a Hechos AM en 2020.