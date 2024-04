Hackean cuenta de Javier López Casarín, aspirante de la Álvaro Obregón; dejan mensaje contra Sheinbaum: “Se vio muy pendej*”:

Las redes sociales del morenista habrían sido tomadas por otra persona para poder publicar mensajes agresivos. Foto: Especial

Las benditas redes sociales le jugaron una mala pasada al candidato para la alcaldía Álvaro Obregón por Morena, Javier López Casarín, a quien aparentemente le hackearon su cuenta de X, antes Twitter, y publicaron mensajes violentos en contra de la exjefa de Gobierno, Sheinbaum.

Durante la noche de este domingo, 7 de abril, un inquietante y polémico texto apareció en el perfil del morenista en donde aparentemente mostraría su descontento con el accionar de la candidata de la Cuarta Transformación en las siguientes elecciones gubernamentales.

“No me jodas, se vio muy p*ndeja Claudia, no supo responder nada”, fueron las palabras que aún se pueden ver y que causaron indignación debido a que se trata de una compañera de partido y de causa, situación que no pasó desapercibida.

El candidato de Morena en la alcaldía Álvaro Obregón insultó a Claudia Sheinbaum por su desempeño en el debate. (X/@LopezCasarinJ)

López Casarín responde ante las presuntas declaraciones

De acuerdo con un comunicado emitido por la cuenta oficial de Morena en Ciudad de México, todo se trató de un mal entendido y de que se hizo un uso indebido de la cuenta del aspirante por personas ajenas a él y a su equipo de trabajo. En breves palabras, explicaron que se trató de un error y que el candidato no tiene nada que ver con ese pensar.

“Javier López Casarín, candidato de Morena, PT y el Partido Verde a la Alcaldía Álvaro Obregón, informó que su cuenta de X, antes Twitter, fue objeto de un ciberataque. El candidato se deslindó de los últimos mensajes publicados en la red social, que no coinciden con su visión y postura política.

El aspirante condenó el hecho y lo calificó como una estrategia de guerra sucia, en el contexto de las próximas elecciones para renovar la Alcaldía. Llama la atención que, de forma inmediata y de forma sincronizada, cuentas relacionadas con el PRIAN hicieron eco de los mensajes producidos tras el hackeo.

Javier López Casarín reitera su compromiso con la Cuarta Transformación y con cada uno de los hombres y mujeres que construyen un país más justo, donde se garantizan las libertades y derechos, empezando por la Doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia de México, quien evidentemente ganó el debate presidencial”, se lee en el comunicado.

Su partido lo respaldó para que pudiera dar a conocer lo que sucedió con su cuenta de X. Foto: TW Morena CDMX

Usuarios en redes reaccionan

Para los seguidores del político y de la 4T se trató de un comentario que ataca directamente a la máxima figura del movimiento en este momento, pero también una falta de respeto hacia una mujer. Contario a los opositores de la doctora Claudia Sheinbaum quienes apoyaron el mensaje y aseguraron que no hubo ningún error y fue el verdadero pensar de Casarín.

Con comentarios como: “Siempre les pasa a los marcelistas cuando sacan el cobre”, “Jajajaja si hackeada se equivoco de cuenta secundaria y lo publico en esa”, “No me jodan ese es un cuento viejísimo”, “No es raro. Sienten pasos en la azotea en especial por qué perdieron el debate” y “No les creo nadaaaaa” inundaron los perfiles del partido y del propio aspirante.