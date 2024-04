La historia de Chon, un perrito sin ojos que busca hogar

Chon tiene cuatro meses y busca un hogar. Aunque no tiene ojos lleva una vida normal, por ahora, en un refugio. (asociacioncadelinos)

A los animales que tienen alguna malformación o enfermedad les cuesta mucho encontrar un hogar donde puedan darles amor y los cuidados correctos para llevar una vida digna. Aún cuando ya tienen una familia que los adopta, en muchas ocasiones son abandonados en botaderos de basura, en carreteras o en terrenos baldíos.

Uno de los casos más recientes es el de Chon, un perrito que fue abandonado a sus apenas cuatro meses y que aún no encuentra un hogar para llevar una vida plena y feliz. Su caso es difundido por la Asociación de Rescate Animal Cadeliños.

La historia del cachorrito de pelaje blanco y color miel comenzó a mediados del mes de marzo, cuando una persona lo encontró y lo rescató de la perrera de la diputación de Pontevedra, en España, donde tenía pocas probabilidades de seguir con vida. Cuando fue encontrado en la calle, Chon tenía una severa infección en los ojos, por lo que imposible salvarlos y tuvieron que extirpárselos.

“No obtuvo adopción, pero sí alguien que no quería ver a este pequeño sobreviviendo en una perrera (donde la ley del más fuerte es la norma), y lo sacó en acogida”, escribió la Asociación en su cuenta de Instagram.

Chon fue rescatado hace un tiempo, y aunque su adopción sigue abierta, se le ha rechazado por no tener ojos.

Chon ahora se encuentra en una casa temporal, que no quería que continuara expuesto en la perrera. Sin embargo, aun se encuentra buscando un hogar digno. Quien por ahora le da refugio, dijo que Chon es un perrito con todos los sentidos desarrollados.

“Su acogida nos dice que tiene los sentidos tremendamente desarrollados. Que sabe perfectamente cuando un pájaro está volando sobre él; escucha el aleteo de las alas y lo sigue con la ‘mirada’. También sabe cuando otra persona camina al otro lado de la calle. Es tremendamente listo”.

¿Cómo se puede adoptar a Chon?

La casa temporal de Chon se encuentra en Vigo, España, y aunque su lugar de refugio es bueno y están fascinados con el perrito, el cachorro aún busca hogar permanente.

En la página de la Asociación de Rescate Animal Cadeliños se especifica que quienes estén interesados deben ir por él a esa localidad, ya que por seguridad del perrito no se enviará por servicios especiales de entrega de animales, ni por algún medio de correspondencia.

Aunque no tiene ojos, Chon hace su vida normal, juega y se orienta facilmente Crédito: @asociacioncadelinos, Instagram

“Todo el mundo que lo conoce dice lo mismo, que es un alma pura, bueno a rabiar y con muy buena orientación. En su casa de acogida están encantados con él. Las referencias que nos dan no pueden ser mejores”, escribió la Asociación en una publicación de Instagram, donde pidieron máxima difusión al caso.

Si se requiere mayor información sobre el proceso de adopción, se debe enviar mensaje a las redes sociales de la Asociación.

“Este pequeño ya sabe lo que es el abandono, la indiferencia y el dolor, además de perder la luz y ver solo oscuridad, pero a pesar de ello es un perro bueno que se orienta perfectamente y que busca mimos, es un cachorrillo todavía al que le queda una larga vida para sentir el calor de un hogar todos los días”, comentó la organización de rescate animal.

Cómo cuidar a un perro ciego

Si bien la mayoría de enfermedades oculares en los perros pueden tratarse correctamente con medicamento o cirugía, en algunas ocasiones la pérdida de la visión, o la extracción de los ojos, es inevitable. Sin embargo, estos padecimientos no son un obstáculo para que los animales lleven una vida normal y feliz.

Para que el animal pueda adaptarse a no tener visión, se deben adaptar los espacios para que tenga todo lo necesario a su alcance. Según The Humane Society of the United States, el instinto de supervivencia permite a los perros hacer memoria de los espacios que recorren, sobre todo porque el resto de sus sentidos se desarrollan de mejor manera.

Algunas de las recomendaciones a seguir para brindar una vida óptima son las siguientes:

Evitar alteraciones del entorno, como el cambio de muebles.

Enseñarle a pasear con arnés y correa de forma que pueda hacer ejercicio con seguridad.

Cercar los entornos al aire libre dentro de casa para mayor seguridad.

Estimular los otros sentidos para compensar la pérdida visual.

Comprar juguetes que sean sonoros o con un olor reconocible fácilmente.

No cambiar la ubicación del comedero o bebedero.

Protegerle de riesgos potenciales

Si bien requiere de paciencia, se puede lograr una adaptación correcta del entorno si se ayuda a la mascota.