¿Quién es la actriz por la que Carlos Hermosillo bajó su rendimiento en el futbol tras enamorarse perdidamente?

Carlos Hermosillo inició su relación amorosa con dicha actriz antes de Mundial de 86. (Mexsport e Imago7)

Carlos Hermosillo, leyenda de Cruz Azul, reveló una fuerte etapa de vida, que le costó mucho superar tras bajar su rendimiento como futbolista profesional,

En el podcast del Tikitaka, el delantero oriundo de Cerro Azul, Veracruz, confesó que una famosa actriz marcó su vida para siempre, en especial en el futbol debido a que estaba muy enamorado de ella.

La mujer se trata de Laura Flores, famosa actriz y cantante mexicana de los años 90, conocida por sus grandes protagónicos en la pantalla chica, y la cual hizo que el ex delantero dejará de marcar goles en el campo de juego.

“Empecé a andar con Laura Flores. Mi carrera empezó a caer porque estaba perdidamente enamorado de ella y estaba muy distraído. Mi focus se fue a otro lado, dejé de hacer goles y de repente me sacaban”, confesó Carlos Hermosillo para el podcast Tikitaka.

Laura Flores cortó a Hermosillo mediante una carta y ya tenía otro novio

Hermosillo recibió una carta de la actriz en donde lo terminaba. (Mexsport e Imago7)

Asimismo, previo al Mundial de México 86, Carlos Hermosillo confesó que se fue a una pretemporada en Tlaxcala con el equipo nacional cuando recibió una carta de la actriz en donde terminaba la relación sentimental ya que estaba con otro hombre.

“Previo al Mundial de México 86 nos vamos a Tlaxcala a hacer una pretemporada con la Selección Mexicana. Tenía 19 años. Ella me da una carta en el hotel y me pide que la abra en el cuarto, pues me estaba terminando. Yo lloraba y Luis Flores me muestra un periódico donde ella estaba con otro”.

Por otro lado, el ex goleador de la Selección Mexicana señaló que ante esta situación, su padre lo hizo entrar en razón para que centrara su carrera como futbolista.

“Mi papá me agarró un día y me dijo ‘A ver, me pediste que querías jugar profesional, te di la oportunidad. Dejaste la escuela, llegaste al futbol profesional y vas a tirar todo a la mier... por una mujer. Dedícate a tu trabajo, sé consciente de lo que te da para vivir y ser quien eres. “, comentó Carlos Hermosillo de aquella charla con su padre.