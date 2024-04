Frente Frío 43 se va de México: qué estados tendrán lluvias, temperaturas extremas y fuerte viento hoy 4 de abril

También hay pronóstico de fuertes vientos y tolvaneras en varios estados. Foto: SMN/Conagua

Para este jueves 4 de abril, el Frente Frío 43 y la masa de aire polar que le acompaña seguirán avanzando por la Península de Yucatán hacia el Mar Caribe, por lo que se esperan lluvias y algunas rachas de viento, aunque se prevé que dejen de afectar el país durante el transcurso del día; sin embargo, en las próximas horas un nuevo sistema frontal entrará a México por el noroeste. En contraste, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el calor se hará presente en el resto del territorio nacional.

De acuerdo con el primer reporte del día de dicho organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan lluvias fuertes en Chiapas, así como intervalos de chubascos y lluvias aisladas en los estados de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Tlaxcala y Puebla.

Se prevén algunas heladas y temperaturas bajo cero en las sierras de Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Guanajuato; así como temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados en las zonas altas de Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Sin embargo, habrá calor en gran parte del país, de acuerdo con el SMN. En Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, sur de Morelos, suroeste del Estado de México, suroeste de Puebla, noroeste de Oaxaca, sur y este de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados; y de 30 a 35 grados en los estados de Baja California Sur, sur de Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato y Tabasco.

Asimismo, se prevén vientos con rachas de 60 a 80 km/h en el Golfo de California; y con tolvaneras en Baja California y Sonora. Viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec: así como vientos con rachas de 40 a 60 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y con tolvaneras en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla.

Este mapa muestra los sistemas meteorológicos que influirán hoy en el clima de México. Foto: SM;N/Conagua

El clima en Edomex y la CDMX

Para el Valle de México, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica un amanecer de fresco a templado, y frío con bancos de niebla en las zonas altas; por la tarde, se prevé ambiente cálido con cielo medio nublado y sin probabilidad de lluvias en ninguna de las dos entidades. En el Estado de México, las temperaturas mínimas serán de 3 a 5 grados y las máximas de 22 a 24 grados; mientras que en la Ciudad de México, las temperaturas mínimas serán de entre 10 y 12 grados y las máximas de 27 a 29 grados.

En esta ocasión, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX no activó alertas por calor, sin embargo, mantiene la difusión de las recomendaciones ante las altas temperaturas, tales como no exponerse prolongadamente al sol y no realizar actividades intensas bajos los rayos; usar bloqueador solar; vestir de colores claros, usar gafas de sol, sombrero y/o gorra; beber abundantes líquidos; lavar y desinfectar frutas y verduras, así como lavarse las manos antes de preparar y consumir alimentos, y después de ir al baño; evitar comer en la vía pública, ya que el calor descompone rápidamente los alimentos; y prestar atención a las personas, sobre todo a bebés, niñas, niños, adultos mayores y enfermos.