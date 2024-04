Mexicana se viraliza en TikTok al exhibir cómo Colombia se ha ‘mexicanizado’ | VIDEO

La mexicana dijo estar sorprendida por el amor que tienen los colombianos por México. (TikTok @priscila.g.m.4)

Tanto México como Colombia son destinos turísticos populares que atraen a millones de visitantes cada año debido a su rica cultura, paisajes impresionantes, historia fascinante y gastronomía deliciosa.

Muestra de ello, fue lo que le pasó a una mexicana al viajar de vacaciones a Pereira, Colombia, para conocer más sobre las tradiciones, cultura y gastronomía de la nación cafetalera.

Sin embargo, su video se viralizó al revelar que su llegada a dicho país no era lo que esperaba, ya que Pereira estaba muy mexicanizado.

“Colombia me super encantó, hay pocas cosas que le pondría ‘pero’: sin embargo, casi no hay picante en los restaurantes que iba, pero no picaba nada. Eso sí, en las tiendas venden salsa que si picaban, y eso extrañaba como buena mexicana”, relató, la mujer.

Colombianos aman a México

Destacó cosas mexicanas que llegó a encontrarse en Colombia. (TikTok @priscila.g.m.4)

En el video de aproximadamente de un minuto y medio, la usuaria mexicana muestra como en todos los lugares que visitó el municipio de Pereira se escucha música mexicana.

Como si se encontrara en México, en su vecindario, transporte público, en canchas de futbol y en bares escuchan música tradicional mexicana, ya sea Juan Gabriel, Espinoza Paz, Vicente Fernández, Carin León y hasta Peso Pluma.

“Gracias hermanos colombianos por recibir con tanto amor a la cultura mexicana”, fue la leyenda que puso en su video que relataba su viaje, en donde se le ve degustando tequila, escuchando mariachi y uno que otro aperitivo mexicano.

La usuaria presumió sus vacaciones al visitar a la nación cafetalera, pero se llevó la sorpresa que es cómo México, en donde cada rato escuchan música mexicana. Crédito: TikTok Priscila Garay Medina

“Me pasó lo mismo, restaurante que iba y se enteraban que era mexicano ponían música de banda y mi bote de salsa JAJAJAJA”: “Mexico y Colombia son novios”; “Y eso que no has ido al Sur de Chile”; “México y Colombia separados al nacer”; Colombia 🇨🇴 debería ser nuestro vecino, mi sueño es conocer Colombia”, fueron algunos de los comentarios destacados en el video viral.