”Humilde mi chiquito”: captan a Lenny Kravitz vendiendo en un puesto de tacos en CDMX

El cantante visitó México y no dudó en visitar un puesto callejero de comida Crédito: Cuartoscuro y X/@LennyKravitz

Lenny Kravitz es un músico, compositor, actor y productor estadounidense, nacido el 26 de mayo de 1964, que ha dejado una huella imborrable en el mundo de la música desde su irrupción en la escena en los años 90. Con una carrera que abarca más de tres décadas, Kravitz ha sido aclamado tanto por su habilidad para fusionar géneros musicales como por sus enérgicas y memorables presentaciones en vivo.

El talento del famoso estadounidense le ha merecido múltiples reconocimientos, entre ellos, varios premios Grammy. Destacan sus éxitos como “Are You Gonna Go My Way”, “Fly Away” y “It Ain’t Over ‘til It’s Over”, los cuales no solo dominaron las listas de éxitos, sino que también se convirtieron en himnos de una generación.

Además de su carrera musical, Kravitz ha incursionado en la actuación, participando en producciones cinematográficas aclamadas, uno de los papeles más reconocidos fue el que interpretó en la saga Los Juegos del Hambre, donde dio vida a Cinna, el diseñador de modas detrás de los excéntricos atuendos que portaba Katniss Everdeen en su presentación antes de su ingreso a la arena.

Lenny Kravitz es conocido no solo por su contribución artística sino por su distintivo estilo personal y su compromiso con causas sociales y medioambientales, demostrando ser una figura multidimensional que continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas. Todo lo anterior le valió para ganarse al público que lo aclama cuando lo ve subir al escenario o que está al pendiente de lo que comparte en redes sociales.

Lenny Kravitz visita México constantemente. . REUTERS/Mario Anzuoni

Y fue así como múltiples personas, en especial sus fans mexicanos se dieron cuenta que Lenny Kravitz se encuentra en nuestro país aún, después de promocionar su nuevo material discográfico, y no dudó en ir a un puesto de comida callejera, presumiblemente de tacos, para compartir un momento con los vendedores y ¿por qué no? también preparar algunos platillos que seguramente fueron vendidos después.

El momento fue compartido por medio de un video a través de las redes sociales donde aparece el cantante caminando por las calles de la Ciudad de México mientras se dirigía a un típico puesto de comida callejera y, cuando parecía que iba a ordenar antojitos mexicanos, ingresó al pequeño local y se puso a preparar comida al mismo tiempo que cantaba y bailaba al ritmo de una de sus nuevas canciones llamada Human.

El cantante salió a las calles para vender tacos en un puesto de comida Crédito: X: Lenny Kravitz

Gracias al momento captado y publicado en las redes sociales, múltiples fans recordaron que Lenny Kravitz tiene un gusto por México pues en el pasado se le vio fotografiarse en las calles de la capital mexicana mientras caminaba por las colonias sin equipo de seguridad.

También mencionaron cuando acudió a una pizzería de una cadena famosa para pedir algún excéntrico y original sabor que sólo puede ser degustado en estos populares negocios de comida donde el rockero fue sin ningún tipo de preocupación. Esto fue lo que comentaron los fans de Lenny Kravitz en el video de los tacos:

“Odio no tener esa suerte de estar en los tacos cuando Lenny decide ir”, “Humilde mi chiquito”, “Faltó un día a los tacos. El taquero: ayer vino Lenny Kravitz”, “¡Bienvenido a México! Chiquito bebé”, “Ya mejor vente a vivir a México”, “Lenny es el ejemplo que deben tomar todos los gringos que vengan a México”.

Lenny Kravitz promocionó nuevo álbum en México

El cantante de rock en inglés decidió promocionar su disco Blue Electric Light, nuevo álbum del cantante del que ya podemos escuchar el reciente sencillo Human. Lenny Kravitz se mostró muy contento de poder dar a conocer detalles de su producción discográfica en nuestro país, añadiendo la frase “México es como mi casa, México me inspira”.