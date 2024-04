Ésta es la canción de Antonio Aguilar con la que AMLO celebró que el pueblo de México es muy feliz

El presidente mexicano celebró que México apareciera entre las naciones más felices del mundo. Créditos: Cuartoscuro, Secretaria de Cultura de Jalisco

Esta mañana del miércoles 3 de abril Andrés Manuel López Obrador (AMLO), celebró durante su conferencia matutina que México apareció en el lugar 25 en la Encuesta de la Felicidad que evaluó a 143 países de todo el mundo.

“La mayoría de la población está contenta. Feliz, feliz, feliz. Acaban de hacer una encuesta creo que de 140 o 150 países y México está como en el lugar 20 o 25 de la felicidad, de los países más felices. Y creció, todavía estaba abajo y últimamente está arriba”, dijo el mandatario.

De acuerdo con la encuesta, México es el segundo país más feliz de América Latina y en el listado global subió 11 lugares con respecto a la lista del 2022. El presidente acuñó el resultado a la mejora en la economía y como consecuencia al bienestar de los ciudadanos.

“Y la gente bien porque está bastante bien la economía, que eso es importantísimo, sobre todo la economía popular y el bienestar. La gente está contenta”, comentó contento.

Por otro lado, el mandatario mexicano comentó que aquellos que no están contentos en México, son sus adversarios, quienes anteriormente se aprovechaban de la pobreza de la gente.

“Los que están inconformes y además tienen todo su derecho a enojarse pues son nuestros adversarios, los conservadores, deshonestos, los que estaban acostumbrados a medrar, a traficar con la pobreza de la gente. A ellos les iba muy bien y al pueblo muy mal. Y ahora que estamos buscando que no haya tanta desigualdad económica y social, porque era monstruosa la que había en el país”, comentó.

En ese sentido, el presidente aseguró que ahora México es una potencia en el mundo. Habló sobre una mejora no sólo en la felicidad, sino también en lo económico y en lo cultural. Aseguró que todos los mexicanos ahora “se pueden sentir mejor”.

“México es una potencia cultural en el mundo. Sin duda está entre los diez países con más grandeza cultural. Y en lo económico está también en el lugar diez, doce, quince, y vamos avanzando. Y lo que necesitamos es seguir fortaleciendo una nueva corriente de pensamiento en donde lo más importante sea siempre el amor al prójimo, no lo material. De que se entienda algo muy sencillo, que sólo siendo buenos podemos ser felices, y que la felicidad, lo material, no son los aviones, los carros de lujo, los yates, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo”, continuó.

Andrés Manuel López Obrador opinó que al morir no “nos llevamos nada” más que los buenos recuerdos. En ese sentido invitó a la población a escuchar junto con él una canción de Antonio Aguilar.

“Que nos vamos a morir y no nos vamos a llevar [nada] más que los buenos recuerdos y como decía Borges ‘los pocos momentos en que vivimos con arrojo’. Vamos a escuchar si no es ahora más tarde la canción del señor Antonio Aguilar: ‘Un puño de tierra’. Porque en los funerales no hay mudanzas, no van yates, ni los carros famosos, los ferraris, ni van departamentos de lujo, nada de eso”, dijo contundente.

¿Qué dice la canción ‘Un puño de tierra’ de Antonio Aguilar?

La obra musical escrita por el compositor Carlos Coral es una canción que ha trascendido generaciones y sobre todo repartido lecciones con el mensaje plasmado en sus letras. Aunque ha sido cantada por varios artistas, la de Antonio Aguilar es quizás la versión más famosa.

Andrés Manuel López Obrador se mostró en contra de lo material y se pronunció en favor del humanismo y la “revolución de las conciencias”, algo que la canción interpretada por Aguilar explica de forma poco sutil, con una lírica muy especial.

“Un puño de tierra” reflexiona sobre el aspecto negativo de la avaricia y la búsqueda insaciable de los recursos o bienes materiales. Su letra aborda el concepto de que la vida es algo fugaz y la muerte es tan inevitable, que al final lo único que se lleva el ser humano es “un puño de tierra.

ÉSTA ES LA LETRA COMPLETA DE “UN PUÑO DE TIERRA”

Antonio nunca soñó con ser cantante de música regional ni con ser actor, pues él quería ser músico profesional y cantante de ópera (Foto: Spotify)

Vagando voy por la vida

Nomás recorriendo el mundo

Si quieren que se los diga

Yo soy un alma sin dueño

A mí no me importa nada

Pa mí la vida es un sueño

Yo tomo

Cuando yo quiero

No miento, soy muy sincero

Y soy como las gaviotas

Volando de puerto en puerto

Yo sé que la vida es corta

Al fin que también la debo

El día que yo me muera

No voy a llevarme nada

Hay que darle

Gusto al gusto

La vida pronto se acaba

Lo que pasó en este mundo

Nomás el recuerdo queda

Ya muerto voy a llevarme

Nomás un puño de tierra

El día que yo me muera

No voy a llevarme nada

Hay que darle

Gusto al gusto

La vida pronto se acaba

Lo que pasó en este mundo

Nomás el recuerdo queda

Ya muerto voy a llevarme, ah, ja, ja

¡Nada, nada, nada!

Nomás un puño de tierra