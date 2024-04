Layda Sansores anuncia la destitución de nueve policías involucrados en las protestas en Campeche: “Canallas, corruptos”

Layda Sansores dice que destituirá a nueve policías supuestamente involucrados en las protestas de Campeche (Cuartoscuro |captura de pantalla Fb Layda Sansores )

Layda Sansores, gobernadora de Campeche, informó a través de redes sociales que había iniciado un proceso legal y destitución en contra de nueve policías que presuntamente estuvieron en las marchas y “se adueñaron” de las demandas de los policías.

La edil de la entidad los describió como “canallas” y “corruptos” a los nueve elementos que provocan el silencio de sus compañeros. Sin decir sus nombres, sólo algunos apodos, aseguró que estos tienen denuncias por acosar mujeres, corromper y extorsionar a la ciudadanía.

“Entiendo que guarden silencio se sienten amenazados y estigmatizados por compañeros que son manipulados por policías delincuentes y mercenarios que se adueñaron de sus demandas, he decidido enfrentarme a nueve canallas corruptos que los amenazan a ustedes y que han sido denunciados por acosar mujer, maltratar, corromper y extorsionar a la ciudadanía. Hemos iniciado el proceso de bajas y denuncias de sus delitos, yo no vine solo a ser gobernadora, vine a combatir la corrupción y ustedes El Chevy, El Chetos, El Charmin no volverán a pertenecer a la policía”, dijo en el video que compartió en su cuenta de X, antes Twitter.

La gobernadora aseguró que los policías son señalados de acosar a mujeres, extorsionar a otros policías y a la ciudadanía, no dio el nombre de cada uno, pero si apodos. Crédito: @LaydaSansores / X

La gobernadora reconoció a los cientos de policías que después de manifestarse decidieron “volver al camino de la institucionalidad”. Asimismo, hizo un reconocimiento al programa creado en conjunto con Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, llamado “Mujer valiente”.

¿Qué pasó en Campeche para que policías marcharan en contra de Sansores?

El pasado 15 de marzo se registró un motín en el penal de San Francisco Kobén, durante el traslado de ocho interno a un reclusorio en Michoacán, en este resultaron heridos al menos 20 uniformados.

Posteriormente, policías ofrecieron su testimonió de lo que había ocurrido, aseguraron que no contaban con el equipo de protección necesario y que los reos amenazaron con matarlos y violarlos.

Cientos de personas gritaron "traidora" a la gobernadora Layda Sansores ante la negativa de destituir a Marcela Muñoz como Secretaria de Seguridad Pública (SSP). (X/@goliveros)

Asimismo, oficiales aseguraron que fueron agredidas sexualmente por los reos, por estos hechos pidieron las destitución de la Secretaría de Seguridad Estatal, Marcela Muñoz Martínez, pero ante la inacción de la gobernadora, el 17 de marzo policías tomaron la sede la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.

Durante varios días, los agentes, en compañía de familiares, marcharon desde el malecón hasta llegar al Palacio Municipal, las consignas pasaron de despedir a Muñoz Martínez y otros servidores públicos hasta la renuncia de Layda Sansores.

CAMPECHE, CAMPECHE, 24MARZO2024.- Entre gritos de “fuera marcela” “no es capricho es justicia” “somos pueblo, no partido” y exigiendo el cese de la secretaria de seguridad publica Marcela Muñoz, campechanos y familiares se sumaron a la segunda marcha en apoyo a la Policía Estatal de Campeche quienes se mantienen en huelga desde hace 9 días. La marcha inicio en el monumento al asta bandera del malecón de la ciudad hasta llegar a la plaza de la república. FOTO: MICHAEL BALAM/CUARTOSCURO.COM

Información en desarrollo...