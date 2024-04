Gobernadora de Guerrero no estuvo para atender el caso Camila, acusa Álvarez Máynez

Familiares y pobladores de Taxco, Guerrero, se dieron cita para dar el último adiós a la “Princesa Camila”, menor de ocho años asesinada en días pasados en la localidad por dos presuntos secuestradores. El caso ocasionó que pobladores lincharan a los detenidos. FOTO: CUARTOSCURO.COM

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, mostró su apoyo al alcalde de Taxco, Mario Figueroa, y acusó al gobierno estatal, a cargo de Evelyn Salgado Pineda, de no atender de forma oportuna la crisis que se derivó del caso Camila, pues los pobladores se cansaron de esperar alguna acción de las autoridades de Guerrero.

“El alcalde, creo que tuvo la valentía de salir a denunciar la ingobernabilidad y la falta de presencia de la gobernadora del estado”, expuso el abanderado de MC, quien sostuvo que el clima de violencia e ingobernabilidad es consecuencia del mal manejo de Morena, que ha permitido el crecimiento del crimen organizado.

El sábado por la noche, el edil de Taxco emitió un mensaje público para dar una cronología sobre el feminicidio de la niña Camila, el cual ocurrió desde el miércoles. Mario Figueroa reveló que buscó hablar en varias ocasiones con la gobernadora Evelyn Salgado para solicitarle ayuda, sin embargo, la respuesta estatal llegó demasiado tarde y los habitantes ya habían ejercido la justicia por su propia mano en contra de la presunta secuestradora y homicida de la menor.

Este lunes 1 de abril, el Senado de la República rechazó la propuesta para desaparecer los poderes en Guerrero y Guanajuato pese al clima de inestabilidad y violencia que impera en dichas entidades. Aunque Álvarez Máynez respaldó a los legisladores porque la desaparición no es la mejor solución, sí señaló a los gobiernos de Morena de ser visiblemente rebasados por la inseguridad.

“La verdad es que tiene un estado de no gobierno. No es una casualidad que Guerrero junto con Morelos estén clasificados como dos de los cuatro estados más inseguros, más violentos que hay en el país, que haya un clima de ingobernabilidad”, dijo ante los medios de comunicación.

El aspirante presidencial agregó que la descomposición que se vive en Guerrero es producto de los malos gobiernos de Morena y también del PRI, los cuales abandonaron a los municipios y sus policías locales.

“Sigue el muy mal gobierno en Acapulco, muy mal gobierno a nivel estatal y creo que los alcaldes de este país han sido abandonados a su suerte frente a una lucha que no les corresponde constitucionalmente, como es el crimen organizado, pero que tienen que enfrentar por estar gobernando municipios afectados por este crimen”, expresó Álvarez Máynez.

Piden renuncia al secretario de seguridad de Taxco

Sólo unas horas después de confirmarse el feminicidio de Camila, Doroteo Eugenio Vázquez, titular de Seguridad en Taxco acusó a la madre como responsable de este crimen porque no la “cuidó” lo suficiente.

“Hubo una responsabilidad maternal y hay una omisión, porque si yo como padre tengo un hijo pues debo de vigilarlo, aquí la mamá supuestamente dejó salir a su niña y sin las medidas de seguridad pertinentes porque ella refería que la persona que falleció era amiga de ella”, dijo el funcionario guerrerense, con lo cual despertó una ola de indignación.

Luego de las fuertes declaraciones del secretario de Seguridad de Taxco, Doroteo Eugenio Vázquez, el presidente municipal solicitó su renuncia.

“Obviamente no puedo tener a esta persona por ese comentario, porque prácticamente nosotros nos sentimos responsables como gobierno municipal, de que no hubo coordinación con el gobierno estatal y con el federal”, dijo Mario Figueroa en entrevista con Foro TV.

En medio del dolor por la muerte de Camila, su madre respondió entre lágrimas que siempre cuidó de la niña y su error fue confiar en una amiga.

“No es mi culpa, yo siempre he cuidado a mi hija y no solo tengo una, tengo tres, no es mi culpa. Yo siempre estuve al pendiente de ellas y la gente que me conoce lo sabe; o simplemente confié en su amiga”, sostuvo entre sollozos la madre de Camila.