El patrimonio de Javier May: 100 cabezas de ganado y una “machuchona” millonaria

Javier May, el candidato oficialista al gubernatura de Tabasco (Infobae)

La carrera política de Javier May ha ido en ascenso. En apenas siete años pasó de ser alcalde del municipio tabasqueño de Comalcalco a formar parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora es el candidato del oficialismo a la gubernatura de Tabasco y tiene amplias posibilidades de ganar la contienda según lo que señalan las encuestas.

El curriculum no es lo único que ha crecido para May Rodríguez, también lo ha hecho su patrimonio, así lo señalan las declaraciones patrimoniales del político tabasqueño revisadas por Infobae México.

Desde un rancho con 100 cabezas de ganado, hasta un desfile de vehículos incluyendo una “machuchona”millonaria y hasta una empresa agrícola, es lo que el candidato de Morena, PT y PVEM presume en la última declaración patrimonial que presentó como funcionario federal, cuando encabezó el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Un “ranchito”, una casa y un par de inconsistencias

CIUDAD DE MÉXICO, 19SEPTIEMBRE2020.- Javier May Rodríguez en una de las conferencia mañaneras del presidente López Obrador (PRESIDENCIA /CUARTOSCURO.COM)

En el apartado de bienes inmuebles de su declaración patrimonial, Javier May incluyó únicamente dos propiedades: un rancho y una casa.

El candidato a gobernador compró el rancho el 17 de febrero del 2002 –cuando era diputado local en el Congreso de Tabasco–, lo pagó de contado y desembolsó 630 mil pesos.

Mientras que la casa fue adquirida por el morenista el 14 de noviembre de 2008 –ya como presidente municipal de Comalcalco–, esta la liquidó a través de un crédito y le costó un millón 430 mil pesos.

La casa y el rancho de Javier May (Captura de las declaraciones patrimoniales de Javier May)

Sin embargo, la declaración patrimonial de May Rodríguez presenta un par de inconsistencias si se compara con sus versiones anteriores.

Cuando comenzó el gobierno de López Obrador, Javier May fue nombrado subsecretario en la Secretaría del Bienestar y presentó su primera declaración patrimonial en la que no incluyó el rancho que había comprado 17 años antes, solo reportó la casa pero asegurando que la había comprado en 2018 y no en 2008.

Inconsistencias entre las declaraciones patrimoniales de May Rodríguez (Captura de la declaración patrimonial de Javier May)

La “machuchona” y otros autos

En la sección de vehículos de su declaración patrimonial, Javier May dijo tener tres automóviles.

El primero lo compró en 2017, cuando era presidente municipal de Comalcalco por segunda vez. Una Jeep del año que pagó a crédito por 744 mil 900 pesos.

Dos años después, en 2019, ya en la Secretaría del Bienestar, May Rodríguez adquirió un Honda también del año y también a crédito por 433 mil 940 pesos.

Finalmente, el año pasado, cuando dirigía Fonatur, el candidato de Morena se hizo de una “machuchona”, un vehículo de la marca Ford, del año y que compró a crédito por un millón 570 mil pesos.

Las machuchonas de Javier May (Captura de la declaración patrimonial de Javier May)

Es decir, este último vehículo costó más que la casa y el rancho que reportó entre sus bienes inmuebles.

La compra del primero y último vehículo coincide con la adquisición de dos créditos hipotecarios: uno por 615 mil 705 pesos, sacado con Santander el mismo día que adquirió la “machuchona”; y otro por 744 mil 900 pesos, sacado con Automotriz Tabasco, la misma empresa que le vendió la Jeep.

100 cabezas de ganado y una empresa agrícola

La declaración patrimonial de Javier May también incluye 100 cabezas de ganado y la representación de una empresa agrícola.

En la sección de bienes muebles, el candidato a gobernador reportó haber comprado el centenar de animales –de los que no detalla su especie– por un millón 300 mil pesos, lo hizo en 2021, como titular de la Secretaría del Bienestar.

Por su parte, en el apartado de participación en empresas, May Rodríguez aseguró tener el 40% de representación de la empresa agrícola “La Merochaca”, ubicada justamente en Tabasco y por la que recibe ingresos mensuales promedio de 20 mil pesos.