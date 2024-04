Eiza González estalla contra quienes la emparejan con Guy Binns

Eiza aseguró que está soltera (Reuters)

La actriz Eiza González fue captada recientemente en una cena junto al modelo inglés Guy Binns, por lo que mucha gente comenzó a hacer especulaciones sobre una supuesta relación.

Incluso hubo quienes aseguraron que Guy Binns había sustituido a Mario Casas, pues terminaron su relación en enero de este año y se dejaron de seguir en redes sociales. Entre la discusión sobre su vida personal, la actriz lanzó un mensaje en su cuenta de Instagram para terminar con los rumores.

En su publicación de X (antes Twitter), Eiza González aseguró que Guy Binns es únicamente su amigo y señaló que tiene la libertad de salir con sus seres queridos sin un interés romántico de por medio. “No todo hombre que está cerca de mí es algo romántico”, escribió.

Además, dejó en claro que por el momento está soltera, así que únicamente se trató de una cena entre amigos.

Entre comentarios, muchos de sus admiradores la apoyaron y llamaron a otras personas a dejar de especular sobre los noviazgos que Eiza Gonzalez pueda llegar a tener o no. La publicación se realizó poco antes de las 14:00 horas y en poco tiempo reunió más de 2 mil reacciones,.

Esto fue lo que escribió Eiza González para frenar las especulaciones sobre su vida amorosa:

Eiza González señaló que tiene libertad de salir con sus amigos hombres (Captura de pantalla)

“Para aclarar cualquier duda. Estoy soltera. Tengo amigos hombres también. No todo hombre que está cerca de mi es algo romántico. Seguiré teniendo amigos. Gracias. ¡Buen día!”

Estas fueron algunas de las reacciones que despertó la publicación de Eiza durante la tarde: “Eres única, eres super admirable desde todo sentido, te quiero un montón y esoty feliz como fan de todo tu éxito”, “A mí no me tienes que aclarar nada, nena ¡Tu date!”, “Soltera, guapa y espectacular, grande mi Eiza”, “Esto es algo que nunca la sociedad entenderá, tristemente”, “Esa gente seguro no tiene vida, ojalá metieran sus narices en los libros y dejasen vivir al resto”, entre otras.

Cuál es la condición de Eiza González para tener una relación

Eiza González no andaría con alguien que aún no haya asistido a terapia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz de películas como Baby Drive (2017) no piensa iniciar un noviazgo con una persona que no haya trabajado lo suficiente en sí misma, por lo que hace poco reveló que su “no negociable” en el aspecto romántico es haber ido a terapia.

Un no negociable es un aspecto en el que las personas no están dispuestas a ceder, hay quienes tienen esta condición relacionada al dinero, la edad o incluso la distancia a la que vive la pareja.

En el caso de Eiza, su no negociable es la terapia, la principal razón es que ella misma se resistió a tomar terapia cuando murió su padre, por lo que ahora comprende la importancia de hablar sobre sentimientos profundos y recibir orientación por parte de un profesional.

“¡La terapia es lo más normal! El concepto de esta idea negativa prefijada sobre la terapia me parece una locura”, explicó, dejando entrever que no está de acuerdo con el rechazo generalizado a pedir ayuda psicológica y los estereotipos que rodean a los pacientes.

Eiza González responde a críticas por decir que perdió papeles por su belleza

El comentario fue sacado de contexto Photo © 2024 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

Esta no es la primera vez en el año en que Eiza González es blanco de todo tipo de críticas, así que recientemente aseguró que su comentario sobre la belleza pretendía criticar ciertos estereotipos:

“Sacar las cosas de contexto es triste. Nunca dije que fuera demasiado ‘hot’ y que no consiguiera papeles. Estaba haciendo una observación sobre lo que ha sido un estereotipo de latina durante años en nuestra industria y poco a poco se está desmantelando y se le atribuyen palabras como ‘hot’ a una mujer para definirla, como si esa fuera la única característica que la define”, escribió en X.

Esta fue la frase que levantó polémica:

“Recuerdo que no me eligieron en tantos proyectos: ‘Es demasiado bonita para el papel. Es demasiado atractiva para el papel’. Entonces yo simplemente diría: ¿Qué es Margot Robbie? ¡Es la mujer más sexy y hermosa que he visto en mi vida!”, declaró la actriz.