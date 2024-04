Amiga de Patricio Cabezut desmiente abuso sexual del exconductor de Hoy a sus hijas: “Escuché cuando dijo ‘me lo voy a chingar’”

Amiga de Patricio Cabezut desmiente abuso sexual del exconductor de 'Hoy' a sus hijas Foto: IG/susanadiazayas IG/patriciocabezut

El presentador Patricio ‘N’ se encuentra en el centro de una polémica tras la emisión de una orden de aprehensión por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México, acusado de presunta agresión sexual contra sus propias hijas. Este caso ha capturado la atención del público y suscitado un debate sobre la veracidad de las acusaciones.

Según informes, filtrados por el reportero de nota roja Carlos Jiménez, la denuncia fue interpuesta por Aurea Zapata, exesposa de Patricio ‘N’ y madre de las menores. En este contexto, una famosa amiga de él ha hecho declaraciones en un vídeo, intentando arrojar luz sobre la situación y defendiendo la inocencia del presentador.

“La verdad me lo pensé mucho en hacer este video, pero hoy desperté con la noticia de que tiene orden de aprehensión por violación a sus hijas, que puso la mamá”, compartió la amiga.

Susana Diazayas defiende inocencia de Patricio Cabezut, tras denuncia de presunto abuso sexual a sus hijas

La fuente cercana, y que cobra fama por su cercanía al mundo del espectáculo en México, a Patricio ‘N’ argumenta que las acusaciones son el resultado de un conflicto personal entre él y su exesposa Zapata, sugiriendo que las motivaciones detrás de las acusaciones podrían estar relacionadas con una disputa por la propiedad de un departamento.

“Ésta señora... ya vi las notas que Patricio hizo públicas, ésta señora le puso el cuerno a Patricio Cabezut con un hombre casado y yo escuché los vídeos donde ella dice: ‘si no me da el departamento me lo voy a ching*r’”, afirmó Susana Diazayas.

Además, la amiga de Patricio ‘N’ destacó los problemas legales previos entre la expareja, señalando que, a pesar de las órdenes judiciales, Zapata presuntamente no presentó a las menores ante su padre durante un período extendido. “Dos años Patricio tratando de ver a sus hijas y ésta señora por más que el juez le ha dicho: ‘tienes que presentar a sus hijas, no las presenta’”, reveló Susana Diazayas .

En una acusación aún más grave, se sugiere que el bienestar de las menores podría estar en riesgo bajo la custodia de su madre. La famosa defensora de Patricio ‘N’ expresó su preocupación por el impacto psicológico y emocional que la situación podría tener en las niñas.

“¿Saben el daño que le hace a sus hijas? ¿Saben el daño y lo perjudicial que es para las niñas estar con esta señora que está loca?”, cuestionó Susana Diazayas , llamando a una mayor reflexión sobre la gravedad de las acusaciones y su efecto en los implicados.