¿Por qué Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez quieren ser presidentes de México?

Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Álvarez Máynez explicaron por qué quieren ser presidentes. | Jesús Áviles

México se encuentra en medio del proceso electoral “más grande la historia”, ya que este año se renovarán más de 20 mil 700 cargos a nivel nacional, entre ellos alcaldías, gubernaturas, senadurías y diputaciones, así como la Presidencia de la República, que por primera vez tiene altas probabilidades de tener como titular a una mujer.

En esta ocasión, los aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum, de Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM); Xóchitl Gálvez Ruiz, de Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN y PRD); y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, se han confrontado desde antes de que iniciaran las campañas electorales, al exponer sus planes de gobierno y sus propuestas para atender diversas situaciones, a lo que se suma cuáles son sus razones para ocupar el cargo.

¿Por qué Sheinbaum, Xóchitl y Álvarez Máynez quieren ser presidentes de México?

Xóchitl Gálvez Ruiz

De acuerdo con su perfil curricular publicado en el portal ‘Candidatas y Candidatos, Conóceles, del Instituto Nacional Electoral (INE), la candidata presidencial de la oposición afirmó que el país atraviesa “una crisis profunda y dolorosa”, por lo que quiere ser titular del Poder Ejecutivo para “recuperar el valor de la vida, la verdad y la libertad” en México.

-¿Por qué quiero ocupar un cargo público?

“Participo en la política porque siempre me ha movido el amor al prójimo. He recorrido nuestro querido México y me he encontrado una crisis profunda y dolorosa. Una crisis que está destruyendo el alma de México. Estoy convencida de que México merece más y de que tenemos derecho a vivir sin miedo.

“Quiero ser presidenta de México para recuperar para nuestro país el valor de la vida, la verdad y la libertad. Los mexicanos quieren vivir en paz, quieren vivir sin miedo. Los mexicanos quieren médicos y medicinas. Los mexicanos quieren que sus hijos aprendan inglés y programación. Los mexicanos quieren buena educación para abrirse paso en la vida. Los mexicanos quieren esperanza. Y la esperanza ya es nuestra, porque la esperanza ya cambió de manos”, escribió en su perfil publicado en el portal del INE.

Xóchitl Gálvez desdeño la encuesta de Reforma que la coloca 24 puntos debajo de Claudia Sheinbaum. (Prensa/Xóchitl Galvez)

Claudia Sheinbaum

Sheinbaum Pardo, candidata del partido que actualmente está en el poder, respondió a la misma pregunta considerando que México ha cambiado mucho con la Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de los programas sociales y asegurando que “el nuevo modelo de economía moral genera paz social, estabilidad y crecimiento”; sin embargo, “aún falta mucho por hacer”.

-¿Por qué quiero ocupar un cargo público?

“México ha cambiado mucho en estos años con el Gobierno de la Cuarta Transformación: hay becas, pensiones, más universidades, trenes, aeropuertos, carreteras, presas, refinerías y plantas solares; el salario mínimo se incrementó al doble en todo el territorio nacional, salvo en la zona fronteriza del norte, en donde se triplicó; se transformó el mundo laboral, se revirtió la reforma educativa, hay nuevos libros de texto, se reforesta y se declaran áreas naturales protegidas, y todo ello se ha venido realizando sin subir impuestos y sin aumento de la deuda. En estos seis años cambió la forma de gobernar y también cambió el modelo de desarrollo del país. Quedó atrás el neoliberalismo y su corrupción, que tanto daño hizo a México, y surgieron el humanismo mexicano y la economía moral. Se desechó el engaño de que para crecer el Estado debía diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado.

“El nuevo modelo de economía moral genera paz social, estabilidad, crecimiento, inversión privada nacional y extranjera, fortaleza del peso, recuperación de la soberanía nacional, reducción de la pobreza y de las desigualdades, mejoría en el nivel de vida de la gente, más democracia y más libertades, y ha empezado a rendir frutos en la necesaria pacificación del país. Además, la Cuarta Transformación ha levantado el ánimo nacional, ha impulsado la recuperación de principios éticos y de convivencia fundamentales, que fueron soslayados durante el neoliberalismo. Nos ha devuelto el orgullo de ser mexicanas y mexicanos y, nos ha dado la certeza de que México se dirige a ser una potencia económica, cultural, con bienestar y sustentabilidad y, ha recuperado su papel en la comunidad internacional como promotor de la cooperación y la amistad entre todos los países; la solución pacífica de los conflictos, basado en los principios históricos del respeto, la Autodeterminación y la No Intervención. Estoy convencida de que, aunque ya se ha logrado muchísimo, aún falta mucho por hacer. No podemos permitir que regrese la corrupción, el privilegio, el gobierno de unos cuantos; por ello, seguir con la transformación es un compromiso con las y los mexicanos para consolidar y ampliar el bienestar. La transformación pacífica y democrática que hemos alcanzado es una verdadera hazaña”, se lee en el mismo portal del INE.

(AP Foto/Marco Ugarte)

Jorge Álvarez Máynez

El primer candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dio una respuesta más corta que sus adversarias electorales, en la cual indicó que considera al trabajo público como el punto de partida parejo para trabajar junto con la sociedad, pues cree en la igualdad de oportunidades y destacó que tiene como objetivo ser el mejor presidente de México.

-¿Por qué quiero ocupar un cargo público?

“Creo que el servicio público es la posibilidad de trabajar por un punto de partida parejo para todas y todos. Creo en la igualdad de oportunidades para que las personas podamos aspirar a un estado de felicidad, a ser felices haciendo lo que nos gusta, a ser felices en nuestro propio estilo de vida, a partir de un nivel básico de bienestar que garantice el Estado.

“Mi objetivo es ser el presidente del mejor México que hayamos vivido. El México nuevo, basado en tres ejes principales: Un México con justicia y paz, un México próspero y un México de iguales”, respondió en el mismo portal.