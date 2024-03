Presidente de la Cámara de Representantes de EEUU crítica a AMLO tras entrevista con CBS: “Está mimando a los cárteles”

El republicano también calificó de "absurda" la propuesta migratoria del líder del Ejecutivo. Crédito: EFE/ Archivo

Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 2023, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por las declaraciones emitidas durante su entrevista para 60 minutes, programa del canal estadounidense CBS, además de calificar de “absurda” su postura en el tema migratorio.

A través de X, antes Twitter, el legislador republicano acusó al líder del Ejecutivo de estar “mimando a los cárteles de drogas”, razón por la que advirtió que el presidente Joe Biden debería “obligar” a México a hacer su parte para asegurar la frontera entre ambos países.

“La sugerencia política del presidente López Obrador para asegurar la frontera con Estados Unidos es absurda. La verdad es que enfrentamos una catástrofe humanitaria y de seguridad en la frontera sur que está matando a estadounidenses y destruyendo nuestras comunidades.

Mientras tanto, el Presidente de México está mimando a los cárteles y exigiendo que Estados Unidos financie aún más migración masiva a nuestro país”, escribió.

Mike Johnson mostró su postura respecto a las propuestas del presidente López Obrador en el tema migratorio. (Crédito: REUTERS/Leah Millis/File Photo)

La critica de Johnson, abogado y ex locutor de radio, se presentó pocas horas después de que CBS hiciera pública la entrevista que la periodista Sharyn Alfonsi realizó a López Obrador en Palacio Nacional, a inicios de marzo de este año.

Durante la conversación, el mandatario tabasqueño advirtió que la migración continuará si no hay solución de raíz, por lo que comentó algunas de sus propuestas para frenar dicha problemática, entre las que se encuentran:

Que EEUU se comprometa a invertir 20 mil millones de dólares anuales para el desarrollo de países pobres de América Latina y El Caribe.

Poner fin al embargo de Cuba.

Levantar sanciones a Venezuela.

Legalizar a los mexicanos que residen en territorio estadounidense.

Al respecto, Johnson aseguró que el presidente Biden debe afrontar la situación a través de la influencia y no de la retórica, tal y “como hizo Trump”.

“Deberíamos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para asegurar nuestra frontera y detener el flujo de extranjeros hacia los Estados Unidos, incluidos los Protocolos de Protección a Migrantes. Y deberíamos aprovechar toda nuestra influencia para obligar al gobierno mexicano a cooperar”, concluyó.

El presidente López Orador ofreció una entrevista al canal CBS. (Crédito: Cuartoscuro)

“Es un irrespetuoso”: AMLO

Cabe destacar que en la conversación con la periodista Sharyn Alfonsi, López Obrador llamó “irrespetuoso” a Johnson. Esto luego de que la comunicadora le recordara que el republicano dijo que “México hará lo que nosotros digamos” en materia migratoria.

Al respecto, el líder del Ejecutivo aseveró que México es un país independiente, libre y soberano.

“No, no, el señor legislador es un irrespetuoso. (...) No somos colonia, no somos protectorado de ningún país extranjero. Tenemos una muy buena relación con el gobierno de EEUU, pero no de subordinación”, enfatizó.

Reiteró que su relación con su homólogo estadounidense ha sido de respeto, pues este ha sido atento a la soberanía de México.

“Cada vez que habló con el presidente Biden lo primero que me dice es que nuestra relación se tiene que dar en un pie de igualdad. Es muy difícil que lo entiendan los políticos de EEUU, entonces, ¿qué es lo que hacen? en vez de buscar el diálogo, llegar a acuerdos y atender las causas, es utilizar: “la culpa es de México”, “el problema migratorio es de México”, indicó.