Pedro Sola reacciona en VIVO a su supuesta salida de ‘Ventaneando’ por ser clasista

Junto a Pati Chapoy, Pedro Sola es uno de los conductores que iniciaron 'Ventaneando'. Foto: @tiopedritosola, Instagram

Pedro Sola, uno de los conductores más queridos de Ventaneando, ha acaparado titulares en las últimas semanas, por comentarios y actitudes que ha tenido en el foro, especialmente ausentarse durante entrevistas a celebridades con quienes no tiene una buena relación.

Aunque Sola es apreciado por el público y es reconocido por su larga trayectoria en el mundo del espectáculo, algunos de sus comportamientos recientes habrían generado malestar en la televisora del Ajusto, de acuerdo con Michelle Rubalcava.

En un reciente video publicado en su canal de YouTube, el periodista afirma que los ejecutivos han expresado su descontento y han solicitado a Pati Chapoy que intervenga y exija un cambio en la actitud de Sola, de lo contrario, podría enfrentar su salida del programa.

“La situación está fuerte con Pedro Sola porque aseguran que los directivos no tardan en correrlo, que resulta que después de las últimas cosas que ha hecho dentro de la empresa, ya le llegó a los cuellos de los ejecutivos y que están muy enojados con él (...) Porque no quiso entrar a la entrevista cuando fue el Escorpión Dorado porque a él le cae muy mal, que esto no le gustó a Pedro y no entró”, indicó Rubalcava.

Otro incidente que habría exacerbado la situación fue cuando Sola se refirió de manera despectiva a Mónica Castañeda durante una transmisión: “Se molestaron porque le dijo naca a Mónica Castañeda cuando se puso a cantar una canción de Carín León, que esto les pareció una situación muy clasista a la empresa (...) esto no le ha gustado a los ejecutivos y aunque Pati lo ha estado defendiendo, ya le dijeron ‘o lo controlas o se va’, que le dijeron que no quieren en su pantalla gente clasista”, dijo el ex conductor de De Primera Mano.

Pedro Sola hace frente a los rumores

Ante la fuerza que alcanzó el rumor, en la edición de este martes, Pedro Sola se pronunció sobre su situación en Ventaneando, sin mencionar directamente a Michelle Rubalcava. Linet Puente puso al centro de la conversación la supuesta salida del comunicador de TV Azteca con la intención de molestarlo, pues para él, el rumor es un sinsentido. Puente hizo referencia a las presuntas actitudes clasistas de Sola, y mencionó que a ella le dice mamo**, mientras Mónica Castañeda afirmó que a ella le sigue diciendo naca porque le gusta la música de Carín León.

Entre risas, Sola admitió que a él también le gusta la música del intérprete de regional mexicano, pero que ‘criticó' los gustos musicales de Castañeda a modo de broma.

Aunque Pedro Sola evitó dar una respuesta frontal a los señalamientos hechos por Michelle Rubalcava, la ironía con la que él y sus compañeros de programa abordaron su supuesto apercibimiento dejó en claro que su permanencia en la emisión televisiva no está en riesgo.