Julián Figueroa iba a ser el próximo galán en telenovela de Nicandro Díaz, reveló Maribel Guardia

El productor le dio la última oportunidad actoral a Julián Figueroa, en "Mi camino es amarte" (Foto: Instagram)

El reconocido productor Nicandro Díaz falleció trágicamente a la edad de 60 años el pasado lunes 18 de marzo, causando una profunda conmoción en el mundo del espectáculo mexicano.

La noticia de su muerte surgió horas después de un llamamiento urgente por donantes de sangre en un hospital de Cozumel, señalando la gravedad de su estado.

Inicialmente se creyó que Díaz había sufrido un accidente en moto acuática, pero se confirmó posteriormente que el incidente fue en motocicleta, el cual sufrió con Mariana Robles, actriz de doblaje con quien recientemente había comenzado una relación.

Nicandro Díaz fue trasladado inmediatamente a la Clínica San Miguel en Cozumel para recibir tratamiento, sin embargo, su vida no pudo ser salvada.

Raúl Araiza, en recientes declaraciones a la prensa, mencionó que Díaz sufrió una lesión en el bazo, debido a un traumatismo esplénico, aunque no se han ofrecido mayores detalles sobre el accidente o las causas exactas del fallecimiento.

La conductora recordó el gran apoyo que le brindó cuando perdió el primer bebé que esperaba con Erik Rubín. YouTube: Ventaneando

Conocido por producir algunas de las novelas más exitosas de Televisa, la partida de Nicandro Díaz dejó un vacío en el corazón de muchos compañeros y aficionados de la industria.

Entre las voces que expresaron su pesar se encontró la de Maribel Guardia, quien durante un encuentro con la prensa compartió su agradecimiento hacia Díaz por haber dado la primera oportunidad en televisión a su hijo, Julián Figueroa, también fallecido.

“Le agradezco mucho porque Julián hizo casting y, al final, él (Nicandro) decidió que fuera Julián”, recordó Guardia, subrayando el gran aprecio que Díaz tenía por el trabajo de su hijo y los planes futuros que albergaba para él.

“De verdad, él estaba agradecido con el trabajo de Julián. Siempre me decía el gran actor que fue”, añadió.

Julian Figueroa debutó como actor en "Mi camino es Amarte" (Instagram /@micaminoesamarte)

Guardia también reveló que la última vez que se encontró con Díaz, este le expresó su intención de darle un protagonismo aún mayor a Julián en proyectos futuros.

“La última vez que me lo encontré, justamente, me comentaba eso. (Me dijo) ‘Maribel, yo tenía muchos planes para Julián’. Él pensaba darle un protagónico y, mira, pasó lo que pasó, Julián se me adelantó y casi un año después él (Nicandro)”.

Estas palabras resuenan con tristeza en Maribel tras las inesperadas muertes de su único hijo y el productor de relenovelas como Soy tu dueña y Gotita de amor.

Para concluir, Maribel Guardia reflexionó sobre la efímera naturaleza de la vida, instando a todos a valorar cada momento y a esforzarse por ser mejores personas.

“Hoy estamos, mañana quien sabe. La lección aquí es que hagamos algo mejor de nuestras vidas. Tratemos de ser buenas personas. Disfrutemos”, concluyó.

El también hijo de Joan Sebastian murió en abril de 2023 a sus 27 años (Foto: Cuartoscuro)

Las declaraciones de Maribel llegan en medio de la conmoción en el gremio actoral, que se sigue preguntando exactamente qué sucedió en la carretera de Cozumel donde Nicandro se accidentó el pasado domingo 17 de marzo.

La versión de Mariana Robles sobre el accidente tras el que murió Nicandro Díaz

Para dar luz a la reconstrucción de los hechos, Mariana Robles, quien fuera la última pareja de Nicandro, contó este lunes 25 de marzo cómo recuerda aquel fatídico día.

“Estábamos los dos solos. Fuimos a comer y cuando regresábamos, íbamos en una moto de estas chiquitas, que ni me acuerdo del color, era alquilada, sí llevábamos casco. Yo llevaba abajo del casco una gorra. Veníamos de regreso, yo venía abrazándolo, yo soy chiquita y delgada, él es un hombre mucho más grande que yo. El recuerdo que tengo es que yo venía acostada en su espalda para que no me diera el aire en la cara, venía abrazada (a él)”, declaró al programa Todo para la mujer.

En 2021, Mariana tuvo un papel incidental en "Mi fortuna es amarte", producción de Nicandro Díaz (Foto: Instagram)

“La siguiente imagen que tengo es verme parada al lado de la carretera y verlo a él tirado, justo en un como precipicio, acostado y me acuerdo que yo gritaba, había gente alrededor de nosotros y yo decía ‘una ambulancia, por favor, ayúdenos’ y yo le gritaba ‘mi amor’”, recordó.