Encuentran seis cuerpos en Tabasco; autoridades aseguran que son resultado de “confrontaciones entre grupos locales”

Media docena de cuerpos fueron hallados en Paraíso (FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO)

En Tabasco fueron hallados los cuerpos de por lo menos seis personas en el municipio de Paraíso, de acuerdo con los primeros reportes se trató de los restos humanos de seis jóvenes. Hasta el momento no se conoce la identidad de las víctimas.

Ante los hechos violentos las autoridades anunciaron que tomarán medidas significativas para reforzar la seguridad en el territorio ante los recientes actos violentos atribuidos a enfrentamientos entre grupos delincuenciales locales. Como parte de estas acciones, se intensificará el Operativo “Tabasco Seguro” durante la Semana Santa y más allá, con el objetivo de proteger a los ciudadanos y mantener la paz y el bienestar en la región.

Dichas acciones implican una colaboración estrecha entre las autoridades de diferentes niveles de gobierno.

Cuál es la causa de la violencia en la entidad, según las autoridades de Tabasco

Comunicado de las autoridades (Foto: X/@TabascoUie)

Estos episodios delictivos en Tabasco serían consecuencia de la fragmentación de una antigua organización criminal en múltiples facciones que ahora luchan entre sí por el control territorial. Este conflicto interno ha detonado una serie de actos violentos que preocupan a la comunidad.

Tras lo anterior la Mesa Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad busca fortalecer las estrategias de intervención para contrarrestar esta situación y asegurar el bienestar de la población. No se han reportado personas detenidas que podrían estar ligadas con el abandono de media docena de cuerpos en Tabasco.

El pasado mes de enero el comandante de la 30 Zona Militar, Héctor Francisco Morán, negó la presencia de cárteles en la entidad gobernada por Carlos Manuel Merino Campos y según dicho funcionario se trata de sujetos que cambian de nombre.

“Siempre he estado en el entendido de que no tenemos cárteles aquí. Realmente son un grupo de vándalos que son los mismos. Antes se llamaba La Barredora, después ellos se ponen Cártel del Noreste cuando ya no les conviene ser Barredora. Y ya después se llaman Cártel de Jalisco”, comentó Morán en su momento.

Más cuerpos hallado durante el lunes

(Foto: Cuartoscuro)

En otra parte del país pero también durante el lunes 25 de marzo, fueron hallados los cuerpos de cinco personas en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.

La escena del crimen está actualmente bajo investigación por parte de la Fiscalía de la entidad, que inició las primeras indagatorias para esclarecer los hechos y determinar las identidades de las víctimas.

A pesar de que hasta el momento no se han dado a conocer los detalles específicos sobre las causas del deceso de los individuos encontrados, la naturaleza violenta del suceso sugiere un presunto ajuste de cuentas entre grupos delictivos.