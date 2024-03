AMLO vuelve a arremeter contra el INE y lo acusa de prohibirle hablar sobre la ‘oligarquía corrupta’: “Están muy estrictos”

El presidente acusó nuevamente al INE de ser como la inquisición. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a señalar al Instituto Nacional Electoral (INE) de ser como “la inquisición”, luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias de este organismo determinara que el mandatario federal debe bajar o modificar contendidos de varias mañaneras.

Fue durante su mañanera de este martes que el presidente López Obrador reclamó que el INE le está prohibiendo usar un término como lo es “oligarquía corrupta”, algo que consideró es una conducta muy estricta.

Todo ello luego de que el el Instituto determinó que los dichos del presidente López Obrador en las mañaneras de los días 2, 6, 7, 8 y 9 de marzo “podrían vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad del Proceso Electoral Federal 2023-2024″.

“Están los del INE muy estrictos, están como la inquisición, ahora fíjense, acaban de resolver que yo no hable aquí de ‘oligarquía corrupta’, no voy a poder hablar de oligarquía corrupta, me van a ayudar ustedes a buscar un sinónimo”, dijo el mandatario al inicio de su conferencia de este martes.

Las visitas del presidente por los estados de Tlaxcala y Puebla también fueron impugnadas por partidos de oposición. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Tras acusar al INE de ser como la inquisición por esta nueva sanción, el presidente pidió a los periodistas ayuda para encontrar un sinónimo y así no usar el término.

López Obrador consideró que dos términos que podrían servir para no utilizar el concepto de “oligarquía corrupta” serían “mafia del poder” o “Conservadurismo corrupto”.

Cabe señalar que hace sólo unos días, el pasado 14 de marzo, el presidente acusó censura por parte del Instituto Nacional Electoral luego de que se le ordenó bajar de sus redes la entrevista que ofreció a la periodista rusa Inna Afinogenova.

Aunque en principio no descartó apelar lo dictaminado por el INE y acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el presidente acató la medida y aseguró que la entrevista fue vista por cerca de 3 millones de personas.

Fue la Comisión de Quejas y Denuncias del INE la que determinó la medida cautelar contra el presidente. EFE/ Isaac Esquivel

“Me censuraron y cumplí porque no quiero tener problemas, ya la bajé, aprovecho para informar porque ayer me notificaron, me dieron seis horas de plazo y ya la bajé”, dijo sobre la entrevista en la que habla sobre el proceso electoral en curso.

El presidente también acusó que será hasta dentro de 10 o 20 años que esta entrevista dejará de estar “enlatada”.

Los señalamientos del INE hacia el presidente de la República han sido muy comunes en los días recientes, pues a principios de marzo se le ordenó bajar o modificar contenidos de la mañanera del 19 de febrero por pronunciarse en torno a la sucesión presidencial.