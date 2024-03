Españolas cuentan cómo es su vida en México frente a la violencia: “No salgo sola en la noche”

La joven española aseguró que tiene privilegios en México

De acuerdo con cifras oficiales, México enfrenta retos significativos en materia de seguridad, los cuales se reflejan en los índices de incidencia delictiva que afectan diversas regiones del país. La complejidad del panorama de inseguridad se deriva de múltiples factores, entre los que destacan el narcotráfico, la delincuencia organizada y la violencia en algunas zonas específicas.

Las estadísticas más recientes indican que delitos como el homicidio, el secuestro, el robo y la extorsión siguen siendo de los principales desafíos para la seguridad de los ciudadanos. Aunque en algunas áreas se han registrado disminuciones puntuales en ciertos tipos de delitos, en general, el país sigue luchando contra tasas elevadas de violencia.

Sin embargo, no sólo existe el problema de los crímenes mencionados anteriormente sino que también existen los feminicidios, los cuales representan una de las expresiones más extremas de violencia contra las mujeres. Este delito, que se define como el asesinato de una mujer por razones de género, es cometido, en promedio, diez veces en el país, una cifra que refleja la gravedad de este problema.

México vive un problema de violencia generado, en parte, por la desigualdad social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Son estos actos delictivos los que, lamentablemente, resuenan en la comunidad internacional, y es por eso que diversos turistas o personas del extranjero que buscan vivir en México, son alertados por los altos índices de violencia en nuestro país.

Es por eso que algunas personas llegan a territorio nacional con cierto miedo o precaución, como el caso de dos mujeres españolas que mencionaron que no salen a las calles solas, mucho menos de noche, y otra de ellas sí considera la vestimenta que va a elegir para ir salir de casa, al grado de que le gustaría mejor ser una “mujer viviendo en Japón”.

“Yo hay cosas que no me permito hacer, no sé si es porque hay un peligro real o porque yo me sugestiono, como no sé, vestirme de cierta manera, no salir sola por la noche...”, compartió la primera mujer, la segunda extranjera mencionó lo siguiente: “Yo preferiría ser mujer viviendo en Japón o China que en México, yo no tengo miedo ni salgo a la calle con miedo ya que no me ha pasado nada... pero la gente no deja de decirme que me cuide”, compartió.

Las tres extranjeras hablaron sobre su sensación de seguridad en nuestro país Crédito: TikTok: paugomper

Sin embargo, la tercera en cuestión indicó que ella en México no había sido víctima de ningún delito, en cambio en Madrid, ciudad de donde es originaria, sufrió una alta cantidad de asaltos con violencia así como un intento de violación.

Es importante señalar que la situación de seguridad varía considerablemente entre las distintas regiones de México. Mientras algunas zonas experimentan niveles de violencia relativamente bajos, otras enfrentan desafíos de seguridad significativamente mayores. Esta disparidad regional es un aspecto crucial a considerar en el análisis de la seguridad en territorio nacional.

Por lo tanto quizás se deba esclarecer el sitio en la que viven o vivieron las tres extranjeras implicadas para conocer su percepción de seguridad basada en un área delimitada de nuestro país.

Manzanillo, en Colima, es una de las ciudades más peligrosas del mundo. REUTERS / Jesus Lozoya NO RESALES. NO ARCHIVES

Inseguridad en México afecta al turismo

En México, todos los días escuchamos de noticias de secuestro, asesinatos, balaceras, detenciones con violencia o tráfico de drogas, lo que poco a poco perjudica a nuestro país en la percepción internacional, no sólo en temas de seguridad, sino también de manera social.

El ejemplo de las españolas que viven en alerta constante en nuestro país, hace referencia a cómo la inseguridad en México afecta no sólo a la población local, sino también a la economía, al turismo y a la imagen internacional del país.