Colosio Riojas explica si ha hablado con el asesino de su padre: “México sigue con hambre de justicia”

Luis Donaldo Colosio Riojas habló sobre el homicidio de su padre Foto: Cuartoscuro

Luis Donaldo Colosio Riojas habló sobre su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, a 30 años de que fue asesinado durante un mitin en Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California.

El alcalde de Monterrey aseveró que en algunos aspectos la realidad de México no dista de la relatada por su padre en su histórico discurso desde el Monumento a la Revolución, en marzo de 1994.

“México el día de hoy sigue con hambre y con sed de justicia, eso no se ha acabado. Realmente lo que él quería y lo que él buscaba era impulsar una lucha para poder hacer justicia social, para poder generar condiciones de desarrollo económico y social”, dijo este 23 de marzo en un encuentro con los medios.

El también aspirante a senador por Movimiento Ciudadano afirmó que hay muchas mexicanos a los que no se les ha hecho justicia y que no han podido aprovechar las oportunidades en el país.

En histórico discurso, Colosio señaló que veía un México "con hambre y con sed de justicia" Foto: Fundación Colosio

“Vemos muchísima gente que sigue todavía con esa deuda histórica, ávida de poder tener esa justicia, de que los volteen a ver y sobretodo de que se puedan aprovechar oportunidades para salir adelante”, agregó.

Sumado a ello Colosio Riojas sostuvo que la mejor forma de honrar a su padre es no permitir que más niños pierdan a sus progenitores de forma violenta.

“Lo que me pasó a mi no es tan distinto a lo que le pasa a muchísimos niños y a muchísimos jóvenes en todo el país, todo el tiempo, la única diferencia es que a mi papá le pasó en televisión nacional y era un persona pública, quizás eso ayudó a que tuviera más visibilidad”.

“La mejor forma de honrar la memoria de Colosio es asegurándonos que no le suceda a niños el día de hoy, lo que le pasó a niños el día de ayer y que no importe que tan público, que tan privado sea el evento. Necesitamos realmente hacer justicia hoy”, insistió.

Luis Donaldo Colosio Riojas habla sobre Mario Aburto, asesino confeso de su padre

En cuanto a Mario Aburto, asesino confeso de su padre, el emecista negó haber hablado con él y sentenció que no tiene por qué hacerlo.

Colosio Riojas insistió en que perdona a Mario Aburto, asesino confeso de su padre (Foto: Twitter/@venceslav)

“No he hablado con él, no tengo que hablar con él”, fueron sus palabras.

Asimismo, reiteró que Aburto cuenta con su perdón, pero descartó la posibilidad de disculparlo en persona. Al respecto señaló: “Yo ya lo perdoné, que Dios lo bendiga y ya”.

Conviene recordar que Colosio Riojas solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el indulto para Aburto.

El hijo de quien fuera candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso que indultar al responsable del homicidio sería una forma de dar “carpetazo” al asunto y así permitir sanar no sólo a su familia, sino a todos los mexicanos.

“Apelando a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que tanto mi familia como México, sanemos”, expresó.

En respuesta, el mandatario federal dijo estar consciente de que la familia Colosio quiere dejar atrás el suceso, pero que no puede indultar a Aburto, por ser un asunto de Estado.

“Quiero contestar que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere ni su familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado”, mencionó.

Esa no fue la única discrepancia entre Colosio Riojas y López Obrador, el emecista acusó también al mandatario nacional de politizar la investigación del homicidio de su padre; esto luego de que en la Mañanera se retomó la más reciente hipótesis de la Fiscalía General de la República (FGR), que apunta a que hubo un segundo tirador.