‘Vampire Weekend’ transmitirá concierto durante el Eclipse Solar Total: dónde y a qué hora ver en México

Vampire Weekend y el Eclipse: combinación perfecta. (Instagram)

Los fans de Vampire Weekend serán afortunados este año, ya que la banda no sólo lanzará su esperado quinto álbum de estudio, sino que su estreno coincidirá con el Eclipse Solar Total y con un show en vivo muy especial.

Como muchos sabrán, este próximo 8 de abril el mundo será testigo de un Eclipse Solar Total que sumirá en la oscuridad a varios estados de México, así como a varias regiones de Estados Unidos y Canadá.

Desde luego, muchas personas ya se preparan para recibirlo. Están aquellos que pretenden consagrar la cobertura del Sol con una sesión de meditación, los fanáticos de la fotografía y el mundo audiovisual tratarán de capturar el evento y otros más quizás se carguen de energía en lugares clave, como por ejemplo, pirámides y monumentos históricos.

Vampire Weekend. (Veeps)

Sin embargo, lo melómanos también tiene un plan y Vampire Weekend será su primer facilitador. La banda originaria de Nueva York ya es una de las más consagradas en el gusto del público y la crítica. Con cuatro discos publicados al momento -el último incluso nominado al Grammy en la categoría reina- sin duda se trata de una agrupación querida por su audiencia.

Para ellos Vampire Weekend ofrecerá un concierto que está programado específicamente para coincidir con el evento astronómico. El show se llevará a cabo aproximadamente al mediodía del lunes 8 de abril y se extenderá por un par de horas en paralelo con el Eclipse Solar Total.

Su concierto se llevará a cabo en el Moody Amphitheater en Austin, Texas, a las 11 de la mañana hora local, pero el clímax del concierto ocurrirá aproximadamente a la 1:10 de la tarde, hora en que la Luna cubrirá por completo el Sol, sumiendo en oscuridad a dicha porción de la Tierra.

Vampire Weekend dará un concierto durante el Eclipse. (Instagram)

A pesar de que el emocionante espectáculo se llevará a cabo en Estados Unidos, la banda neoyorquina tiene un plan para que sus fans alrededor del mundo, incluídos los mexicanos, puedan forma parte de su concierto.

El concierto de Vampire Weekend en el Moody Amphitheater se transmitirá vía streaming a todas partes del mundo.

Dónde y a qué hora verlo desde México

El evento podrá ser visto desde todas partes del mundo. (Veeps)

Para poder ver el concierto, simplemente se debe ingresar al portal web de Veeps y registrarse con un correo electrónico. Posteriormente debes darle clic al botón “Obtener boleto gratuito” y simplemente esperar. El sitio web muestra una cuenta regresiva hasta el comienzo del evento.

Dado que el concierto está programado para iniciar a las 11 AM, esto quiere decir que en México hora de la Ciudad de México dará inicio a las 10 AM.

El concierto de Vampire Weekend planea durar un aproximado de dos horas y media, con la finalidad de que su media hora final coincida con el Eclipse Total Solar.

Eclipse solar - (Imagen Ilustrativa Infobae).

En México los horarios de visibilización del evento astronómico serán diferentes dependiendo de la localidad desde donde se le observe. Aproximadamente desde las 11:07 horas, extendiéndose hasta las 11:11 horas.

En tierras mexicanas el eclipse será visible en plena forma sólo en los estados de Sinaloa, Durango, Coahuila, y Chihuahua.

El nuevo disco de Vampire Weekend lleva por nombre Only God Was Above Us y debutará el próximo 5 de abril del 2024.