¿Por qué difieren las cifras de las familias secuestradas en Culiacán, Sinaloa?

Personal de la policía ministerial realizan revisiones de seguridad en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa (México). Fotografía de archivo. EFE/Juan Carlos Cruz

A 24 horas de que se reportó el secuestro masivo de al menos cuatro decenas de personas en Culiacán, Sinaloa, las autoridades estatales confirmaron la localización de 18 de las víctimas, entre las que se encuentran menores de edad.

A través de X, antes Twitter, el gobernador Rubén Rocha Moya informó que nueve adultos y nueve niños y niñas recuperaron su libertad, por lo que, de acuerdo con las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), sólo faltan siete personas por localizar.

“Desde el día de ayer (...), fuerzas de seguridad de la Federación y del Estado, apoyados por elementos de la Sedena, implementaron un intenso operativo de búsqueda y localización. Seguiremos trabajando”, escribió poco antes de las 10:00 horas de este 23 de marzo.

Medios locales señalaron que la primera liberación se registró alrededor de las 4:00 horas, al sur del Fraccionamiento Infonavit Barrancos. Ahí, tres adultos y cinco menores de edad llegaron a una tienda de autoservicio y solicitaron auxilio a los trabajadores.

Poco después, dos adultos más y seis niños fueron liberados en Paseo Niños Héroes, colonia Centro de Culiacán.

Durante las primeras horas de este sábado 23 de marzo, se reportó la liberación de por lo menos 8 de las 39 personas plagiadas en Culiacán Foto X @SamuelMariscall

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Gerardo Mérida Sánchez, dio a conocer en entrevista con el portal Línea Directa que las víctimas se encuentran en buen estado de salud, algunas de las cuales decidieron trasladarse por su propia vía a sus hogares.

Destaca que, de las primeras personas localizadas, ninguna quiso declarar o presentar la correspondiente denuncia a las autoridades, sin precisar las razones de su decisión.

““No quisieron declarar, no quisieron hablar (...). Están sanas y salvas en sus domicilios, si en algún momento ellos tuvieran algo que decir tendrían que abrirse, porque igual a simplemente no se les nota, no se les ve ningún indicio de violencia”, comentó al medio ya citado.

El funcionario aseguró que la búsqueda continúa. (Crédito: SSP Sinaloa)

Autoridades buscan a 7 personas, pero faltarían más de 20

Los primeros reportes sobre el secuestro de habitantes de Culiacán refieren que las víctimas se encontraban en sus hogares cuando hombres armados forzaron las cerraduras de los inmuebles. En total, medios locales refieren que se trata de cinco familias, lo que da un aproximado de 39 o 40 personas.

Sin embargo, Mérida Sánchez indicó a Línea Directa que aún no se puede hablar de una cifra total, toda vez que algunos de los secuestros fueron reportados a través de las líneas de emergencia, pero no han sido denunciados oficialmente ante la FGE.

Dicha declaración concuerda con lo expuesto por la dependencia estatal, que, durante la tarde del viernes, aseguró que “no se puede especificar un número de personas privadas de la libertad ya que todavía se están recibiendo denuncias”.

Asimismo, hasta el momento las autoridades no relacionan éste hecho con algún el crimen organizado o algún grupo criminal en específico, esto pese a que Sinaloa es bastión del Cártel del Pacífico.

“No se descarta ninguna línea de investigación, y se trabaja con todos los hechos ocurridos esta semana en Sinaloa a fin de no descartar ninguna línea de investigación que permita encontrar a las personas afectadas y con los autores de estos lamentables acontecimientos”, se lee en un posicionamiento oficial.

Cabe destacar que las y los habitantes fueron secuestrados en el poblado La Noria, la sindicatura de Imala, el poblado El Doce y los fraccionamientos El Balcanto, Villa Bonita, Los Ángeles y la colonia El Palmito.