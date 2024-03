¿Envejeció? Así luce Peso Pluma tras su increíble cambio de look para su nuevo éxito “La People II”

Nuevo sencillo Peso Pluma foto: captura instagram

Luego de subir a su cuenta de insta nuevas fotos sobre el nuevo video de su más reciente sencillo “La People II”, los fans de la doble P no se hicieron esperar para criticar el look con el que el máximo exponente de la música mexicana actual, portada de Rolling Stone salió en su más reciente video musical. Lo cierto es que Hassan sigue estando en la boca de todos, con algo innovador y poniendo en alto el nombre de México en todas las listas de música.

Peso Pluma hizo estallar las redes cómo habitualmente lo hace con su más reciente sencillo titulado “La People II”, evento que coincidió con la revelación de su cambio de imagen. El músico emergente eligió la Ciudad de México, y más específicamente la alcaldía Coyoacán, como el escenario para la grabación del videoclip.

Durante su estancia, Peso Pluma no solo trabajó en su proyecto musical sino que también tuvo la oportunidad de interactuar con los locales, permitiéndoles tomar fotografías con él. Este lanzamiento y la transformación en su apariencia han sido motivo de interés y discusión entre sus seguidores.

Nuevo sencillo Peso Pluma foto: captura instagram

Peso Pluma sorprendió a sus admiradores al abandonar su característico cabello castaño por un tono azul, que se extendió no solo a su cabello sino también a sus cejas. La particular elección de color, un azul con matices blancos que se intensifica hacia la parte posterior de la cabeza, se complementó con un traje a medida y lentes de montura delgada, configurando un look inusual que ha generado opiniones divididas entre quienes lo celebran y quienes lo critican. Además, el videoclip de “La People II” cuenta con la participación de los artistas Tito Double P y Joel De La P, añadiendo un valor colaborativo al trabajo y mostrando al mexicano en su renovada imagen.

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma. (@ElPesoPluma)

La nueva canción de Peso Pluma y su audaz cambio de look se han convertido rápidamente en los temas de los que espera estar en todo tipo de conversación en diversas plataformas. El propio artista utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que “La People II” está ya disponible en todas las plataformas de streaming, invitando a sus seguidores a escuchar su trabajo más reciente. Con este lanzamiento, Peso Pluma no solo busca consolidar su presencia en la escena musical, sino también desafiar las convenciones de la imagen en la industria.

Todos los fans están a la espera de éxodo su próximo álbum que está planeado lanzarse el próximo 14 de mayo en todas las plataformas.