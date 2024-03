Chica propone venta de café en lugar de cerveza en festivales y se burlan en redes: “qué ingenio”

Criticaron en redes el comentario de la chica. (Freepik / Shutterstock)

El mundo de los conciertos y los festivales de música se cuece aparte de la vida real. Dentro de estos multitudinarios eventos muchos se transforman en otras personas e incluso se liberan de toda convención social. Mucho de esto sucede gracias a la euforia de la música y sobre todo a la venta de bebidas alcohólicas.

Sin embargo, existen mentes visionarias que siempre piensan diferente. Como el caso de una internauta de redes sociales, quien afirmó a través de su cuenta personal de X, antes Twitter, que preferiría beber un buen café, antes que una cerveza.

En su publicación explicó que sería de mucha ayuda consumir una bebida cargada de cafeína ya rumbo al final del evento, cuando el cuerpo se encuentra cansado e incluso adormilado por el consumo del alcohol. Se preguntó por qué los festivales como Corona Capital, Axe Ceremonia o Vive Latino no concordaban con su forma de pensar.

“Siento que a los festivales les hace falta una barra de café. Preferiría mil veces un ‘cold brew‘ para aguantar, que una chela caliente que da sueño”, explicó en su publicación.

Las redes reaccionan

Un chica se hizo viral en redes por pedir café en festivales de música. (Captura: X)

El internet reaccionó de distintas formas ante tal pensamiento compartido. Sobre todo llovieron críticas de aquellos que consideran que lo anterior es algo absurdo y que sería mejor entonces quedarse en casa.

“Pensé que la gente iba a los festivales por los actos musicales y no por ver qué café ofrecen, qué triste”, “Váyanse a la verg*, mejor quédense en su casa”, “Y un libro y lluvia para acompañar” y “Para que te lo dejen ir en 150 varos, ¿no?”, fueron algunos comentarios.

Por otro lado, otras personas le hicieron notar su error, ya que la oferta de café ya ha estado presente en diversos festivales desde hace muchos años, lo que para muchos significó que la chica en cuestión, quizás nunca ha ido a uno realmente.

El Festival Corona Capital se realizará en la CDMX el 17, 18 y 19 de noviembre. (@CoronaCapital)

“Desde el 2014 hay stand de café en el Corona, apenas el fin pasado vi otro en el Vive. Nomas comentando pa que la busquen en su siguiente festival”, “Tiene años que eso existe”, “El año pasado Corona tenía”, “El Bahidorá sí tuvo café” y “En Pa’l Norte hay”, dijeron varios.

No obstante, la chida descubrió que no está sola, ya que muchas personas estuvieron de acuerdo con su comentario. Especialmente aquellos que se identificaron como mayores de 30 años y que “ya no aguantan como antes”.

“Ella no domina el mundo porque no quiere”, “Se tenía que decir y se dijo”, “Y una sección de hamacas”, “Es usted una genio, hay que mandarle un correo a los organizadores o algo” y “¿Ya estoy treinteando o por qué me parece tan buena idea?”, le apoyaron varios.