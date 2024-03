Xóchitl Gálvez reacciona a paro de policías de Campeche tras motín en penal: “Me solidaricé con las agentes que fueron violentadas”

La candidata presidencial reaccionó al paro de policías en Campeche Fotos: Cuartoscuro

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI, PAN y PRD) reaccionó al paro que mantienen desde hace una semana elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche, para exigir la renuncia de la titular de esa misma dependencia, Marcela Muñoz Martínez, y de la gobernadora del estado, Layda Sansores San Román, expresando su solidaridad con las agentes que fueron agredidas y abusadas sexualmente durante el motín en el penal de Kobín, que dejó un saldo de 30 lesionados.

En su conferencia de prensa, la candidata presidencial criticó que la secretaria de Seguridad Pública enviara a las policías sin en el equipo necesario ni las condiciones de seguridad correspondiente a atender el motín.

Asimismo, reprochó que en la actualidad Campeche es uno de los estados con más violencia 000000000del país, cuando hace pocos años era considerado el más seguro, lo cual acusó que es parte de lo que representaría el “segundo piso de Claudia Sheinbaum”.

“El crimen organizado sigue imparable, no solo controla el huachicol de agua y de gasolina, ayer estuve en Hidalgo, esa es una zona donde el huachicol es tremendo, hay un promedio de 80 mexicanos asesinados al día.

“Ese es el segundo piso de Claudia Sheinbaum, la continuidad de la brutalidad, el abandono a sus ciudadanos, dejándonos a su suerte y no solo ellos, sino de continuar abrazando a los delincuentes y decidir abandonar a las policías, el mejor ejemplo es el caso de Campeche, donde la policía lleva seis días manifestándose por falta d equipos para hacer su trabajo , la agresiones que han vivido, la sensibilidad de la gobernadora Layda Sansores, que no se nos olvide que Campeche hasta hace unos años era el estado más seguros del país, en ese sentido he mandado una solidaridad a las policías que fueron vejadas por delincuentes y habla de la poca capacidad de la secretaria de Seguridad Pública al enviar a las mujeres a una prisión sabiendo que no llevaban ni el equipo ni las condiciones para hacer frente a un motín”, afirmó.

