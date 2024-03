Wendy Guevara revela que fans la interrumpen teniendo relaciones: “Ya no hay privacidad”

La influencer detalló los cambios en su vida. (EFE/José Méndez)

Para muchos de los que presenciaron la participación de Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México, donde fue la ganadora indiscutible, consideran que ella realmente se convirtió en una persona famosa al término del reality show.

Sin embargo, sus fans, aquellos que la conocen desde antes de que entrara al concurso televisivo, que se volvió un fenómeno social dentro de nuestro país, creen que ella ya era sumamente conocida, sólo que ahora dejó de ser famosa para convertirse totalmente en una celebridad.

Los millones de seguidores que tiene dentro de sus redes sociales, sus apariciones en comerciales de diferentes marcas, o su alcance dentro de las plataformas digitales, así como las constantes veces que aparece su nombre como tendencia en redes sociales, esclarecen lo que mencionan sus fans.

La influencer es una de las invitadas a la edición 2024 de VidCon en México. (@VidConMexico)

No obstante, en las propias palabras de Wendy Guevara, no todo ha sido positivo desde el momento en que se volvió una persona “famosa” pues, aunque agradece y aprecia mucho el cariño del público, también piensa que ya no tienen ningún tipo de privacidad, algo que extraña de “su vida pasada”.

Pero por qué surgió esto. Primero porque dice que ella cuando va en la calle y le piden una fotografía en la calle, o incluso un pequeño video, no le causa conflicto, pero sí cuando están afuera de los sitios que ella visita, que sin ella saberlo, se difunde la locación en las redes sociales.

Pero, de acuerdo a las declaraciones de Wendy Guevara, el problema sólo se agravó pues aunque pide “privacidad” es algo que ella considera que ya no existe en su vida pues inclusive han llegado a tocar a la puerta de su casa para conseguir una foto, un momento con ella o grabar historias para sus redes sociales.

La influencer se quejó de que la buscan en su propia casa para pedirle fotos Crédito: YouTube: Unicable

No obstante, en múltiples ocasiones la han interrumpido mientras ella mantiene relaciones sexuales con alguna persona, sin especificar con quién, también en momentos de descanso cuando ella está “en paños menores” en su casa pues a fin de cuentas, mencionó, no hay un sitio donde deba sentir mayor comodidad que su propio hogar.

“En mi vida personal es bonito, me ha ido muy bien... está bien padre, pero he perdido mucho mi privacidad, mi intimidad, no sé cómo supieron pero a veces la gente dura media hora o hasta una hora tocando para que yo salga, pero luego estoy en paños menores o incluso teniendo las relaciones carnales”, declaró Wendy Guevara.

El problema también se expande a lugares públicos pues ella cuenta que ha llegado a salir de fiesta y no puede disfrutar el bailar o cantar una canción debido a que una gran cantidad de personas se acerca a ella para pedirle una foto, principalmente.

Wendy Guevara se "siente invadida". CRÉDITO: Cuartoscuro

Wendy Guevara no se considera un ícono de la comunidad LGBT+

Las declaraciones sobre la invasión de su privacidad las hizo en el programa Netas Divinas, donde fue invitada en la transmisión más reciente.

Fue en este espacio de entretenimiento que Paola Rojas le comentó que ella ya era un ícono para muchas personas, pero ante el señalamiento positivo, Wendy Guevara comentó que dudaba de esto pues ella no se sentía así.

“Siempre he dicho que yo no represento a nadie, porque si me equivoco me van a crucificar, es bonito que me vean así... cada quien, de las chicas que están en redes o en TV, ponemos un granito de arena... sí aporto algo”, declaró la influencer.