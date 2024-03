Mauricio Castillo acusó a Adela Micha de despedirlo por opinar sobre Enrique Peña Nieto

Resurgió el video en que Mauricio Castillo reveló que fue despedido de La Saga por su opinión sobre Peña Nieto (Instagram/@maucastilloa)

En los últimos días han acusado a Adela Micha por supuestamente despedir a uno de sus colaboradores de La Saga de un momento a otro, el caso de Daniel Casarín, también se hizo viral el video de Ari Telch pidiéndole a la periodista dejar México. Ahora Miguel Díaz hizo resurgir el momento en que Mauricio Castillo reveló que aparentemente también tuvo diferencias con Micha por Enrique Peña Nieto.

Castillo, unos meses atrás compartió que cuando él trabajó en La Saga, donde exponía su opinión a través de una videocolumna, pensaba que ya tenía buena experiencia en esta área, en la que constantemente tenía que poner sobre la mesa un tema de debate, según recordó en entrevista con Se lo Dijo con Miguel Díaz.

Mauricio relató que todo inició porque en ese momento a todos los colaboradores les pidieron hablar sobre el entonces presidente Enrique Peña Nieto durante uno de los momentos más complicados que ha afrontado el país, que fue el sismo del 19 de septiembre del 2017.

El video sobre las declaraciones de Mauricio se volvió viral ya que en los últimos días han criticado a la periodista por cómo maneja La Saga, aunque ella negó que su colaborador haya sido despedido sin justificación (@dlcasarin)

De lo que tenía que hablar Castillo era de lo que había dicho Peña Nieto sobre la donación de lonas y cobijas para los damnificados. Cabe recordar que el entonces jefe del Ejecutivo publicó un tuit en el que pedía donar “casas de campaña, lonas y cobijas”, algo que molestó a varios.

Ya que Mauricio no tenía línea editorial y normalmente podía exponer su opinión tranquilamente en la columna, pensó que sería lo mismo en esta ocasión.

“Teníamos un chat, (dijo el director) sería bueno que comentaran sobre lo que dijo el presidente la semana pasada, fue el año del temblor, de hecho, en el 17. Yo dije algo, critiqué al presidente porque se gastó más de mil millones y en ese año, en el 17, nada más en su imagen, y se atrevió, lo digo sin tapujos, a pedirle lonas a la gente”

Mauricio fue despedido del programa de Adela Micha por cuestionar al entonces presidente Enrique Peña Nieto. Crédito: TikTok @selodijo

El locutor externó su indignación abiertamente el su columna, pues no podía creer que el mandatario pidiera donar, cuando se supone que el Gobierno de México cuenta con dinero y estrategias para sobrellevar estas situaciones.

“Dije: ‘Oiga, presidente, ¿pues cómo? ¿Qué acaso el gobierno no tiene dinero como para comprar lonas? Usted se gastó mil millones en su propia imagen’”

La columna fue publicada con normalidad, pero tuvo muchas más reproducciones que otras de sus opiniones ya que eran declaraciones polémicas. Mauricio estaba feliz con el éxito del video, que había llegado a las 600 mil visitas, recordó; sin embargo, a la semana perdió su trabajo como colaborador de Adela Micha.

Mauricio siempre compartía un corto video, ya fuera en el canal de La Saga o de Adela Micha en YouTube (Facebook: Mauricio Castillo).

“Bueno, a la semana siguiente me corrieron. No sé la razón, me vale madres. El cuate este me dijo: ‘No, pues es que ya tenemos un recorte’. Le dije: ‘Wey, ten los huev*s de decirme la verdad”, recordó el actor.

Después de que lo despidieron tras un año de estar en La Saga, no volvió a tener contacto con Micha y, hasta el momento de la entrevista en que expuso esto, no sabía la verdadera razón por la cual salió del programa.

Pese a que puede haber especulaciones sobre si a Adela no le gustó su crítica a Enrique Peña Nieto, Castillo confesó que no sabe si la periodista se molestó por eso, pero está seguro de que fue por esa videocolumna que hizo sobre las declaraciones del presidente.

Adela también fue criticada por sus declaraciones durante una entrevista con Ari Telch Foto: Cuartoscuro

El video de esta entrevista se hizo viral ya que en redes sociales también ha estado circulando el momento en que Ari Telch hace unos meses confrontó a Micha por cuestionar a la presidencia por cómo se trató la emergencia por la pandemia del coronavirus.

El protagonista de Mirada de Mujer le recomendó a la periodista buscar boletos de avión para irse a Nueva Zelanda si no le gusta cómo es México.