Jimmy Lozano es tundido en redes por excluir a “Santi”Giménez de la semifinal; Chaquito pateó la banca al no ver minutos

El técnico de la selección mexicana le dio la confianza al "Bebote" de seguir cobrando penales para el Tri. / Foto: Reuters

Usuarios en X cuestionan seriamente las decisiones de Jaime Lozano al preferir a Henry Martin como el delantero inicial ante Panamá, que a “Santi” Giménez, jugador que desde hace ya algún tiempo el técnico ha decidido dejarlo en el banquillo aunque en Europa él tenga mejores números y regularidad que los otros delanteros del seleccionado mexicano.

Reacciones de usuarios foto: X

En conferencia de prensa el “Jimmy” se justificó sobre la intensidad del juego aunque usuarios lo cuestionaron por no tomarlo en cuenta ni siquiera por el hecho de que el equipo ya ganaba por 3 goles a 0 desde el minuto 67, y prefirió no sacar a nadie que darle la oportunidad aunque el marcador no amplió su diferencia.

Reacciones de usuarios foto: X

Lo cierto es que la molestia de los aficionados es reflejadas en las entradas, ya que el estadio estuvo al menos del 50% de su capacidad al haber iniciado el juego. Por lo que en tendencias en redes sociales se encuentra el nombre de la “hiena” Carlos Vela” para que “Chaquito” siga sus pasos y no regrese a vestir la playera de México hasta que el técnico lo considere como parte elemental del 11 inicial y no siga intereses de quiénes dirigen la Federación.

Reacciones de usuarios foto: X

Lo cierto es que este domingo la selección mexicana enfrentará a Estados Unidos, que hasta el momento es el único equipó ganador de la Nations League, a la espera de una posible revancha de una paternidad que no se ha revertido por parte de los vecinos del norte que parece ya han encontrado la medida al seleccionado mexicano.

De ganar posiblemente Lozano se consolide como el técnico oficial de cara a la próxima Copa del Mundo 2026 en la que México será anfitrión aunque de no hacerlo, su puesto estará en duda, así como lo estuvo cuando México perdió de visita contra Honduras por 2 goles y le costó mucho trabajo revertir la situación en la cancha del Estadio Azteca.

Fotografía de archivo. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

TUDN difundió un video en el que se le ve a “Santi” frustrado por no haber tenido participación, tanto que llegó al banquillo y lo pateó por la impotencia por el tiempo de juego. Los aficionados esperan entre los comentarios más recurrentes a que Lozano respete lo que representa el jugador y su posición así como de lejos de seguir imposiciones de jugadores, asigne un planteamiento que aporte algo para derrotar a los vecinos del norte que desde hace ya algún tiempo le han tomado la medida al verde, blanco y rojo.