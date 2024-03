¿Por qué Karely Ruiz, estrella de Onlyfans, no quiso ayudar a Cuacolandía? Esto dijo Elena Larrea antes de su muerte

Larrea buscó siempre a Karely Ruiz para hacer contenido para ayudar a sus caballos. (Ilustración: Jovani Pérez)

El pasado martes 19 de marzo, todo México se vistió de luto con la muerte de la activista social y defensora de los animales, Elena Larrea, tras someterse a un tratamiento cosmético, la cual después le dio una trombosis pulmonar y finalmente le ocasionó un coágulo en un pulmón.

Elena Larrea era conocida por todo México por ser la pionera en la creación del Santuario Cuacolandía, el cual gracias a la plataforma de Onlyfans pudo solventar los gastos para rescatar y ayudar a caballos abandonados y maltratados.

Infobae México tuvo el honor de entrevistarla el pasado mes de noviembre de 2023, y nos reveló sobre el nacimiento del proyecto de Cuacolondía, sus ganancias en OnlyFans y sobre todo la vez que una de las grandes estrellas de esta plataforma, Karely Ruiz no quiso colaborar con ella para ayudar a los animales.

¿Por qué Karely Ruiz no quiso hacer contenido con Elena Larrea?

Elena Larrea detalló que su contenido de OnlyFans era para poder solventar todos los gastos para darle mantenimiento al santuario de Cuacolándía, porque hizo colaboración con otras estrellas de la famosa plataforma azul como; Marcela Moss.

Sin embargo, busco a Karely Ruiz, quien es una de las mejores pagadas en OF, sin embargo, la modelo regia le dijo que no tenía la necesidad de ayudar a los animales a través de ella.

“Sí, logré hablar con ella, pero no tuvo interés, simplemente me dio largas y pues luego le dije: ‘pensé que querías ayudar a los animales’ y me contestó: ‘no tengo necesidad de ayudar a los animales a través de ti’, contó en aquella entrevista con Infobae en noviembre de 2023.

Asimismo, Elena Larrea contó sobre lo difícil que fue mantener su santuario y sobretodo recibir fuertes comentarios discriminatorios de personas cercanas e incluso familiares al vender su intimidad para solventar los gastos de los caballos rescatados.

“Desde el 2019, hemos rescatado 312 caballos de maltrato y abandono. Siempre quise mucho a los caballos, desde chica fui jinete, he montado toda la vida y cuando crecí un poco tuve la oportunidad de regresarle algo a los caballos de lo mucho que me han dado, por lo que decidí abrir el santuario Cuacolandia”, resaltó.

La guapa jinete contó que la pandemia del Covid-19 complicó el proyecto pero gracias a OnlyFans pudo solventar el gasto.

“Ha sido un proceso muy difícil, los rescates, mantener a los caballos, lidiar con la gente tonta, el hating en internet, etc… todo ha sido muy complicado. La gente nos apoya más, afortunadamente tenemos más recursos y al final vamos para arriba”, finalizó.

La influencer contó a Infobae México los inicios de este proyecto que se basa en el rescate de caballos

El homenaje a Elena Larrea, tras su muerte, se llevará a cabo en la explanada de Bellas Artes, en la Ciudad de México, el próximo domingo 24 de marzo y dará inicio a las 18:30 horas.