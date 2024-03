El plan de Santiago Taboada para reformar la Fiscalía de la CDMX

El militante del PAN dialogó con estudiantes de una universidad privada en la capital del país (Cuartoscuro)

El candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición Va X la CDMX, Santiago Taboada Cortina, aseguró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) se debe de transformar, durante su visita a la Universidad Iberoamericana.

En el diálogo que mantuvo con estudiantes de la entidad privada, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) fue cuestionado sobre la forma en que se manejan los temas de las mujeres en la procuración de justicia, por lo que adelantó que uno de sus planes es transformar la Fiscalía con una visión de género.

De acuerdo a lo que detalló, toda la entidad de procuración de justicia debe de ser transformada para que atienda de mejor manera las necesidades de la población; sin embargo, puntualizó que en temas de género se debe de apostar por mayor capacitación a las personas que reciben a las víctimas de violencia en primera instancia para que no se presenten casos de revictimización.

“Tenemos que transformar la Fiscalía. Segundo, tenemos que dotar de habilidades y capacitación en atender a las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces llegan los policías, llegan al Ministerio Público y lo primero que buscan es que la víctima se arregle con su victimario”, expresó el jueves 22 de marzo.

El candidato de la oposición aseguró que no habrá retrocesos en los derechos humanos (Cuartoscuro)

Aunado a lo anterior, el candidato de la oposición fue cuestionado sobre si posición respecto al matrimonio igualitario, la adopción para parejas homoparentales, así como el derecho a la interrupción legal del embarazo y sentenció que no habrá retroceso en los derechos adquiridos por los capitalinos.

“Ni un derecho para atrás en esta ciudad, se los digo aquí y se los sostengo”

Taboada Cortina también mencionó que su intención es quitarse la “imagen de facho”, por lo que adelantó que uno de los planes que tendría que tener el partido en el que milita es transformarse y estar en una continúa reflexión debido a que “esta ciudad y este país ya cambió”.

“Somos una nueva cara y no podemos estar hablando de cosas del pasado”

Pese a lo anterior, el panista fue cuestionado sobre su voto en contra del matrimonio igualitario cuando fue diputado en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a lo que contestó que la federación no debería de regular el matrimonio; no obstante, recordó que fue parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y ahí se colocó dicho derecho para la comunidad LGBT+ en la Constitución local.

“No es facultad de la federación regular el matrimonio y cuando yo fui diputado constituyente en la Ciudad de México metimos el matrimonio igualitario”

Taboada asegura que no meterá las manos por nadie respecto al Cartel Inmobiliario

Santiago Taboada también habló del Cártel Inmobiliario (Prensa/Santiago Taboada)

Asimismo, en el foro, Santiago Taboada fue cuestionado sobre el Cártel Inmobiliario en la alcaldía Benito Juárez y sentenció que no meterá las manos al fuego por nadie. Además, sentenció que él no tiene injerencia o algo que deber, tanto así que puede contender por la capital del país.

“En eso del cartel inmobiliario, yo no voy a meter las manos al fuego por nadie, primero quiero decir eso. Segundo, en mi administración yo he podido y hoy estoy aquí sentado porque a mí no me pueden culpar absolutamente de nada, al contrario, yo lo que hice los últimos tres años es demostrarles que ni con la persecución me pudieron acreditar absolutamente nada”, sentenció.

Finalmente, sentenció que fue el único alcalde que cerró la recepción de nuevas construcciones para revisar las que estaban en curso; sin embargo, pidió analizar que no es un caso exclusivo de la demarcación que gobernó, sino que se trata de un mal que aqueja a toda la urbe.