Ucraniana cuenta cómo la estafaron en México: “Me dio risa”

La joven ucraniana contó la estafa que vivió en México Crédito: TikTok: soy_nastiia

Son muchos los testimonios de mujeres y hombres extranjeros, que durante su corta o larga estancia en México tuvieron una gran cantidad de momentos agradables que ocasionaron que cada día su cariño por nuestro país aumentara y lo calificaran como “uno de los mejores lugares” tanto para vivir un tiempo definido o indefinido como para vacacionar.

Sin embargo, nada en esta vida puede ser considerado como algo absoluto y es así como llegamos al caso de una mujer de origen ucraniano que decidió vivir en México, sin revelar el motivo por el que llegó a territorio nacional, por un tiempo no estipulado por lo que se podría decir que está “haciendo su vida”.

Pero qué fue lo que le ocurrió para no entrar dentro del grupo de personas que sólo viven experiencia positivas en México. Resulta que la chica ucraniana fue estafada, pero de una forma que no la hizo dudar en ningún momento sobre si se trataba de algo legítimo o si era parte del robo.

La ucraniana fue estafada en México. Crédito: Applesfera

De acuerdo con el testimonio de la joven ucraniana la estafa se realizó por medio de las redes sociales, especialmente por una de las más populares, se trató de Facebook. Ella cuenta que en ningún momento llegó a pensar que se trataba de un suceso delictivo pues todo le pareció “en orden”.

Así es como empieza su historia:

“Antes de todo quiero decir que yo vivo en México desde hace casi tres años, todo este tiempo yo he estado utilizando las redes sociales para comprar, sin miedo, todo por internet, pero justo todo pasó en Facebook, en un grupo de compra venta... “.

La mujer europea dijo que se confió Crédito: TikTok: soy_nastiia

La página en cuestión de la red social mencionada anteriormente se trataba de un grupo de compra venta de accesorios de moda, especialmente de bolsas de lujo, en donde ella vio una que le gustó, pero nunca sospechó de nada a pesar de que se encontraba “en un precio muy bajo”.

Asimismo detalló que la cuenta que vendía el objeto, probablemente con un precio elevado, contaba con referencias presuntamente sustentadas por otros integrantes del grupo, además algo que le dio confianza fue que le pidió depósito bancario hasta el momento en que ella ya enviara las cosas que había comprado.

“Vi muchos comentarios, no tenía ninguna duda, la persona me estaba respondiendo ... estuvo en contacto siempre conmigo... no me hizo nada raro, me hablaba por mensajes de voz que para mí muestran que es persona real... si quieres cuando empaque tu bolsa, ya que la vaya a dejar me depositas... “, contó la ucraniana.

La mujer europea mostró lo que compró cuando la estafaron en México Crédito: TikTok: soy_nastiia

Toda la suma de factores generó confianza en la mujer europea y decidió realizar el depósito de la suma total del dinero que costaba la bolsa, no obstante ,cabe destacar que no compartió ninguna cifra. Además la persona que la estafó “estaba preocupada porque llegara el paquete de forma correcta”.

Sin embargo, una vez que llegó la caja a su casa, enviada por la estafadora, se dio cuenta que perdió su dinero, pero finalmente le causó gracia el objeto que llegó en lugar de la bolsa de mano.

Ucraniana recibe un suéter en lugar de costosa bolsa de mano

Lo que ella recibió, en lugar de la bolsa de mano que había pedido por internet, fue un suéter de la marca Shein que mostró ante la cámara. Diferentes usuarios de redes sociales le comentaron a la joven ucraniana que incluso la prenda de vestir se veía sucia. No obstante esto, en lugar de molestar a la mujer europea, terminó por causarle risa.