Maryfer Centeno reveló que Alexa Hoffman habría intentado tomar acciones legales en su contra

Maryfer Centeno acusó que la intentan "silenciar" en el caso de Alexa Hoffman y Héctor Parra (Captura de pantalla/YouTube)

Maryfer Centeno ha estado cerca del caso de Héctor Parra y su hija, Alexa Hoffman, ya que ha analizado a ambas partes; sin embargo, en repetidas ocasiones ha mencionado que siente simpatía por Daniela, la otra hija de Héctor, y siempre se ha posicionado a favor del actor. Esto habría provocado que Alexa y su defensa vieran la opción de iniciar un proceso en su contra.

La grafóloga reveló que este 19 de marzo se enteró que Olivia Rodrigo, la abogada de Hoffman, habría intentado interponer un recurso en su contra debido a los comentarios que ha hecho sobre el caso.

Sin embargo, hasta el momento desconoce cuál sería el proceso que quieren iniciar y de qué la acusarían, pues no ha sido notificada al respecto.

Maryfer Centeno seguirá defendiendo su punto de vista en el caso de Héctor Parra pese a que quieran "silenciarla" Crédito: YouTube Gustavo Adolfo Infante

“Es un rumor, que querían interponer un recurso en mi contra, entonces creo que es importante decir que todo lo que yo he hablado ha sido material público, es decir, declaraciones públicas”

Pese a que no sea algo aún confirmado, la experta en lenguaje no verbal, defendió nuevamente su opinión, aseguró que en todo el caso ha habido incongruencias que son obvias y, al ser un caso tan mediático, ella ha compartido estas impresiones con el público.

“Creo, y lo sostengo, que no han comunicado correctamente ante la opinión pública y que hay una serie de incongruencias que cualquier perito podría detectar y que cualquier persona lo puede detectar”, señaló Centeno.

Maryfer siempre se ha mostrado cercana a Daniela, con quien mantiene una estrecha y pública amistad (Instagram/@alexaa.hoffman)

Es por ello que está dispuesta a continuar defendiendo su punto de vista en el caso, incluso con más contundencia que antes, pues considera que la respalda la Constitución de México al únicamente expresándose libremente.

“Me parece que vivo en un país en donde existe la libertad de expresión que está contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en lugar de silenciarme, lo único que van a hacer es que con más ferocidad y con más contundencia voy a seguir diciendo que se haga un caso transparente”

Los análisis de Maryfer Centeno sobre Alexa y Ginny Hoffman

En varias ocasiones Maryfer Centeno ha analizado el comportamiento de las partes implicadas en el caso, tanto a Alexa Hoffman como a su hermana Daniela y a su mamá Ginny.

Pese a que Centeno no ha dicho que Héctor Parra es inocente, ha dejado entrever que duda de la versión de Alexa y cómo ha sido el proceso legal (Instagram/@hectorparrag)

En cuanto a Ginny, la experta ha mencionado que supuestamente es incongruente en sus declaraciones, así como también ha reflejado repugnancia y asco al hablar sobre Héctor o que evade su realidad.

Acerca de Alexa, ha mencionado que muchas veces se ha mostrado nerviosa al hablar de la denuncia, insegura y triste. Según Maryfer, una de las cosas más claras es que la joven ha sufrido mucho estrés por esta situación y que, aparentemente, este proceso le estaría ocasionando traumas para el resto de su vida.

Con Daniela ha tenido más cercanía, con ella inclusive ha preparado los tamales que la ganadora de Las estrellas bailan en Hoy vende para seguir costeando los gastos de su padre.

(Captura de pantalla/Instagram @alexaa.hoffman)

Además de esto, en varias ocasiones Maryfer ha señalado que, sea o no culpable Héctor Parra, tanto Alexa como Ginny han cometido el error de no hacer declaraciones públicas de forma certera, ocasionando que la opinión pública busque apoyar al actor y no a la víctima de este caso.

Debido a la cercanía de la grafóloga con Daniela, inclusive Héctor le agradeció en un mensaje público desde la cárcel por apoyarlo y estar con su hija a lo largo del proceso.