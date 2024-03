¿Cuál es el estado de salud de Daniel Bisogno hoy 20 de marzo desde casa?

El conductor cumplirá 51 años el próximo 19 de mayo. (Captura Ventaneando)

Daniel Bisogno regresó a su lujosa casa en Jardines del Pedregal el pasado viernes 08 de marzo tras pasar aproximadamente un mes internado en un hospital de la Ciudad de México (CDMX) por una infección pulmonar. Tanto él como sus familiares han procurado mantenerse al marguen de la situación, sin embargo, algunos periodistas de espectáculos se han dedicado a compartir actualizaciones sobre su estado de salud.

Ana María Alvarado asegura que Daniel Bisogno solicitó su alta voluntaria a pesar de la recomendación médica que sugería permanecer al menos 15 días más bajo observación en el hospital.

No obstante, aseguró que el conductor de ‘Ventaneando’ tomó todas las medidas necesarias antes de regresar a su casa, pues con ayuda de sus hermanos y expareja, acondicionó su habitación como un cuarto de hospital.

Daniel Bisogno manda mensaje

Asimismo, dio a conocer que el protagonista de la puesta en escena ‘Lagunilla mi barrio’ se encuentra bajo tratamiento de antidepresivos. Esto debido al impacto que ocasionó la repentina muerte de su madre, Araceli Bisogno.

Pati Chapoy no se quedó atrás, pues en varias emisiones de ‘Ventaneando’ ha compartido información sobre el estado de salud de Daniel Bisogno. En general, asegura que su compañero se encuentra estable en su casa y su proceso de recuperación es favorable.

También transmitió un audio donde Daniel Bisogno agradeció a todos aquellos que lo han ayudado y apoyado en las últimas semanas:

El conductor regresó a su casa en compañía de su hermano Alejandro. YouTube: Kadri Paparazzi

“Me he recuperado bastante bien para todo, todavía desplazarme no puedo, no puedo subir la escalera. Estoy ya moviéndome casi al cien, pero falta un poco, mil gracias por todo, ya sabes a todo lo que me refiero”, comenzó.

Hasta el momento se desconoce cuándo regresará al programa de espectáculos, sin embargo, en varias ocasiones Pati ha hecho énfasis en que su lugar permanecerá intacto sin importar cuánto tiempo pase hasta que vuelva.

El sábado 16 de marzo, Daniel Bisogno reapareció en Instagram, donde compartió dos stories donde destacó su amor por su hija. Foto: bisognodaniel

¿Daniel Bisogno podría perder su casa?

Días después de que el conductor de espectáculos regresó a su hogar, comenzó a circular en redes sociales un fuerte rumor sobre un proceso legal donde estaría en juego su casa ubicada en Jardines del Pedregal, Ciudad de México.

Supuestamente, existe una disputa por el terreno en donde se construyó el inmueble y Daniel Bisogno tendría que presentarse ante las autoridades correspondientes para testificar a su favor.

Hasta el momento, el conductor no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, su hermano, Alex B, aseguró que todo se trata de un montaje.