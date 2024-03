Ceci Flores se retira de Palacio Nacional tras ser rechazada dos días seguidos por AMLO: “Hoy alguien tiene que ir a buscar”

Ceci Flores afirmó que volverá al recinto para intentar de nuevo reunirse con AMLO. | Captura de pantalla

Ceci Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó que esta mañana suspendió la protesta que mantuvo durante dos días afuera de Palacio Nacional, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para exigir una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se negó a atenderla personalmente.

En su cuenta de X, antes Twitter, la activista denunció que en los días que estuvo afuera del recinto recibió “más amenazas que nunca”; sin embargo, aseguró que su protesta continuará mientras busca a las personas desaparecidas en los campos donde las autoridades “no se atreven a entrar”.

En la misma publicación, afirmó que no tiene miedo de morir, sino a morirse sin haber encontrado a sus hijos y advirtió que posteriormente regresará al Palacio Nacional para intentar de nuevo reunirse con el presidente, ya que “hoy alguien tiene que ir a buscar” a los desaparecidos.

“En dos días recibí más amenazas que nunca. Mi protesta sigue y seguirá al buscar en los campos donde no se atreven a entrar. No es miedo a morir, es miedo de irme sin haber encontrado a mis niños. Regresaré a tratar de verlo presidente, pero hoy, alguien tiene que ir a buscar”, escribió Flores Armenta en redes sociales.

Ceci Flores anunció que esta mañana se retiró de Palacio Nacional. | Captura de pantalla

La activista llegó a Palacio Nacional el lunes pasado, durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, para pedir ser atendida personalmente por el mandatario y entregarle “la pala de mando”, que utiliza para buscar a sus hijos y a las personas desaparecidas en fosas clandestinas.

“Vine a tocar las puertas de Palacio @lopezobrador_ para entregarle la pala con la que busco a mis hijos Esta pala nunca debió estar en mis manos, ni debió sentir los huesos romperse de los cuerpos que ha desenterrado Tome el mando Presidente, hágase cargo de los desaparecidos”, publicó en su cuenta de X.

No obstante, el presidente se negó a permitirle la entrada al recinto e incluso dijo que podía dejarle afuera del recinto la pala, a pesar de que fue cuestionado por los periodistas en La Mañanera del 18 de marzo sobre si atendería a la activista, misma conferencia en al que se presentó un informe sobre la cifra de personas desaparecidas en México.

Al día siguiente, el 19 de marzo, la madre buscadora volvió a protestar afuera de Palacio Nacional, pero esta vez vestida como beisbolista, ya que es el deporte preferido del presidente, y una cartulina en la que le pide nuevamente ser atendida personalmente.

“¿Si como buscadora no, como beisbolista me recibe @lopezobrador_? Le vengo a entregar la pala con la que busco a mis hijos, ha encontrado a muchos, no se atrinchere en estos muros, sienta poquito el dolor del México desaparecido. Le urge saber lo que pasa aquí afuer” escribió em la misma red social.