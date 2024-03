Vicente Fox culpó a la IA por faltas de ortografía en sus tuits

El exmandatario mexicano llamó a López Obrador "presidentito" (Cuartoscuro)

El expresidente de México, Vicente Fox Quesada, volvió a ser víctima de críticas en redes sociales, debido a que culpó a la Inteligencia Artificial (IA) de las faltas de ortografías que aparecen recurrentemente en los posteos que realiza en X, antes Twitter, principalmente.

Fue en ese red sociales donde el también exgobernador de Guanajuato emitió un mensaje para informar a sus seguidores y lectores que cualquier error en su mensajes, ya se de ortografía o redacción —aunque el político le llamó dicción; sin embargo, no está hablando en dicha red—, era culpa de la IA.

“CUALQUIER FALTA DE ORTOGRAFÍA O DE DICCIÓN EN MIS ESCRITOS, LA CULPABLE ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL”, escribió la tarde del lunes 18 de marzo.

El expresidente culpó a la Inteligencia Artificial de sus errores en redes sociales (X/@VicenteFoxQue)

El mensaje rápidamente tuvo reacciones de los internautas, quienes no creyeron las palabras del militante del Partido Acción Nacional (PAN), ya que dichos errores en su escritura no son esporádicos, sino que aparecen regularmente en sus posteos.

“A falta de inteligencia natural”, “la culpa es de los programadores de IA”, “no culpes a la inteligencia artificial cuando el problema ha estado siempre en tu estupidez natural”, “ahora resulta”, “si leyeras...”, “no es obligatorio publicar algo”, “ya apaguen al señor”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.

El regreso de Vicente Fox a X

Conviene recordar que el exmandatario regresó a finales de diciembre a las redes sociales, puesto que su cuenta fue dada de baja, luego de que emitió unos comentarios en contra de la candidata de Movimiento Ciudadano (MC) a la presidencia municipal de Monterrey, Mariana Rodríguez Cantú.

Fue el 27 de diciembre que se dio a conocer su cuenta nuevamente estaba activa, debido a que desde el 25 de noviembre quedó inhabilitada tras un mensaje en donde intentó criticar al gobernador de Nuevo León y esposo de la aspirante, Samuel García Sepúlveda, pero llamó “dama de compañía” a la neoleonesa.

“Hay mucho detrás de esa sonrisa y esa dama de compañía”

Vicente Fox continuó sus críticas en contra de Mariana Rodríguez (Captura de pantalla)

Ante este comentario, la ahora precandidata de Movimiento Ciudadano respondió a Fox Quesada que ella no era una dama de compañía y recordó que tiene una licenciatura, empresas y es madre. Además, recalcó que ese comentario estaba siendo vertido en el día internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí ni a ninguna otra mujer. Lo que usted hizo, se llama violencia. Por cierto, hoy es el Día Internacional de la Violencia contra las mujeres y las niñas. Tómelo en cuenta”, fueron las palabras de la también influencer.