En plena recuperación, Daniel Bisogno volvió a las redes con sorprendentes imágenes

Daniel Bisogno fue internado de emergencia en un hospital de la CDMX a principios de febrero, donde una severa infección pulmonar comprometió su salud. Durante su estancia, tuvo que ser inducido al coma. Foto: Pati Chapoy, YouTube.

Tras permanecer más de tres semanas internado en el hospital debido a que fue sometido a una cirugía pulmonar luego de sufrir la infección de una bacteria, Daniel Bisogno se encuentra recuperándose en su casa con terapias y tratamientos, en espera de ir retomando poco a poco sus actividades.

El pasado 8 de marzo el conductor de Ventaneando solicitó el alta voluntaria en el hospital del sur de la Ciudad de México donde se encontraba, luego de que días atrás incluso estuvo en estado de coma y fue intubado, pues le costaba trabajo respirar por él mismo.

“Están con él en su casa viviendo los dos hermanos, para cualquier cosa que él necesite. Así que deseamos de todo corazón que la estadía en su casa dé el resultado que esperamos, de que se encuentre restablecido muy rápidamente”, contó Pati Chapoy en la emisión de Ventaneando donde dio información actualizada sobre la salud de su colaborador.

La periodista Ana María Alvarado reveló que el presentador está lidiando con emociones negativas tras el fallecimiento de su madre, Araceli Bisogno. Crédito: Ana María Alvarado, YouTube

Además, la periodista Flor Rubio mencionó que el hombre de 50 años fue quien solicitó salir del hospital, aunque esto no hubiera sido recomendación propia de los médicos que lo atendieron.

“No fue un alta indicada por los médicos, sino un alta voluntaria, Daniel Bisogno decidió ir a casa a seguirse recuperando, no era lo recomendado por los médicos, pero él lo prefirió así”, dijo Rubio en una emisión de su programa Fórmula Espectacular.

Ahora, diez días después de su alta, Daniel Bisogno se encuentra sometiéndose a terapias y en franca recuperación, según lo narró él mismo en un audio que fue transmitido en el programa de espectáculos de TV Azteca el pasado viernes 15 de marzo.

“Yo aquí en recuperación en la casa, todo el día son terapias, todo el día, pero me he recuperado bastante bien para todo. Aquí estoy, todavía desplazarme no puedo, porque no puedo subir todavía bien la escalera, fueron muchos días intubado, estoy ya moviéndome casi casi al 100, pero todavía me falta un poco”, se le escuchó decir al conductor que estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte a finales de febrero.

Daniel Bisogno manda mensaje

En el material se escucha a Daniel casi totalmente recuperado, aunque por momentos parece faltarle el aire y pausar su habla; sin embargo el apodado “Muñe” se mostró optimista y dispuesto a continuar dando actualizaciones sobre su recuperación.

El regreso de Daniel Bisogno a Instagram

Fue el sábado 16 de marzo cuando Daniel Bisogno sorprendió a sus seguidores en Instagram, donde cuenta con 300 mil followers, pues empleó sus stories para compartir una visita muy especial, la de su hija Michaela.

Primero, compartió un breve clip donde se le ve a la niña de ocho años bailando y moviendo su pelo, en una especie de “show” para su papá, mientras las personas que la ven le estaban aplaudiendo.

La niña le estaba mostrando unos pasos de baile a su famoso papá (Foto: Instagram)

Tras ello, Bisogno compartió una imagen donde se le ve su mano tomando la de la pequeña; cabe destacar que es sorprendente lo delgada que luce la mano de “El Muñe”, y según ha circulado, el conductor habría bajado 17 kilos durante su estancia en el hospital.

Con estas imágenes, el también actor de la obra de teatro Lagunilla, mi barrio ha demostrado que su recuperación va cada vez mejor.

Una foto en blanco y negro fue compartida por el conductor, quien tomó la mano de su hija (Foto: Instagram)

Cabe recordar que durante su estancia en el hospital, el conductor sufrió la lamentable pérdida de su mamá, María Araceli Bisogno Tapia, quien atravesaba por un deteriorado estado de salud derivado de sus infecciones de COVID-19.

Se ha dicho que derivado de esta noticia, actualmente al famoso le habrían sido recetados medicamentos antidepresivos para poder afrontar esta pérdida que ocurrió cuando Daniel Bisogno recién había sido “desintubado”.