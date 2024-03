Primer debate CDMX 2024: Clara Brugada va por beca universal para universitarios

La candidata a la Jefatura de Gobierno Clara Brugada (Cuartoscuro)

Durante el primer debate CDMX, Clara Brugada, candidata por la coalición Sigamos haciendo historia para la jefatura de Gobierno, señaló que para ella será un placer darle continuidad al trabajo de Claudia Sheinbaum, ex mandataria de la capital del país.

Además, definió a Santiago Taboada como “el candidato que pertenece al partido que entregó al país al narcotráfico”, incluso aseguró que “se le debería caer la cara de vergüenza” por pertenecer a la coalición Fuerza y Corazón por México, la cual está conformada por Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Durante el segundo bloque destacó que desea hacer el mayor sistema de cuidados de salud pública en el país, recalcó que una de sus propuesta es crear centros de rehabilitación para personas con discapacidad, espacios para la vida cotidiana como lavanderías, así como centros de día para adultos mayores.

Clara Brugada durante el primer debate CDMX (X/@IECM)

De igual forma, aseguró que no debe haber “guarderías” porque a los niños no se les “guarda”, si no que creará Centros de Cuidado. Al respecto, el candidato de Movimiento Ciudadano aseguró que durante cinco años, Morena no logró crear un Centro de Cuidados funcional.

A la intervención se sumó Santiago Taboada, quien aseguró que el partido que abandera a Clara Brugada “echó a la calle a los niños y le retiró medicamentos a los adultos mayores” al eliminar las estancias infantiles.

En respuesta, Clara Brugada aseguró que durante su tiempo como alcaldesa de Iztapalapa, ella “impulsó un sistema de cuidados único en el país que es exitoso, que hay que mejorar, fortalecerlo, es cierto”, mencionó.

Respecto a la eliminación de estancias infantiles, Brugada mencionó que “lo que hizo el presidente fue quitar un tema de corrupción, no cerrar estancias infantiles, porque ahora se les da el apoyo directo a las mamás.

Qué son las Utopías

Clara Brugada aseguró que las utopías son espacios públicos transformados que cuentan con albercas, áreas verdes y proyectos medioambientales. “Entiendo que el candidato Taboada no entiende lo que son las utopías porque no tienen sueños, lo que tienen son negocios”, concluyó en su participación.

Por su parte, el candidato al gobierno de la Ciudad de México por la coalición Fuerza y Corazón por México, aseguró que las Utopías no tienen un manejo adecuado, pues las albercas no tienen agua y definió a estos proyectos como “construidos para la foto”.

Clara Brugada va por beca universal para universitarios

En respuesta a las acusaciones de Santiago Taboada respecto a la falta de mantenimiento de las escuelas, Clara Brugada aseguró que el candidato de Fuerza y Corazón por México no sabe lo que se ha invertido.

El gobierno que yo encabecé impulsó el Primer Sistema Público de Cuidados del país.#ConClaraGanamos#DebateChilango pic.twitter.com/SfiXmnThC5 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 18, 2024

“No tienes idea de los recursos que se han invertido en educación ni lo que se ha hecho, lo que es cierto es que debe ser un trabajao de tres niveles de gobierno, vamos a garantizar seguridad estructural, techumbre y todo lo que implica mantenimiento menor lo hagan las alcaldías, el resto la Ciudad”, dijo.

Entre sus propuestas destacó la eliminación del examen COMIPEMS, además de que aseguró la construcción de Preparatorias y Universidades, además de que establecerá beca para estudiantes del nivel superior en la CDMX

“Queremos jóvenes libres, con derechos, todo para los jóvenes y nada contra ellos”, cerró en su participación.

Brugada vuelve a lanzarse contra Taboada

En el debate, Clara Brugada aseguró que Santiago Taboada recortó el 60% del presupuesto de las estancias, rebrobó en transparencia y reprochó que no creó obra pública más allá del presupuesto participativo. “Aunque firmen con sangre, nadie les cree, tienen en la sangre cortar los programas sociales”, dijo.

Uno de los objetivos de Clara Brugada será fomentar el crecimiento económico y responsable con el medio ambiente, pues hará alianza con empresarios “Un camino para que la ciudad siga en el chilango moment, aprovechar muy bien”, cerró en la conclusión.

Clara Brugada y sus 10 propuestas económicas