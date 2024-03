Ante aumento de violencia, PRI no presentará candidaturas en siete municipios de Jalisco

El líder del PRI Jalisco arremetió por el aumento de violencia en la entidad (X/@santopadilla)

El líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, Antonio Padilla Cruz, dio a conocer que el instituto no presentará siete candidaturas en la entidad debido al aumento de la violencia que se ha presentado en el actual proceso electoral.

Con base en lo que explicó, el líder local señaló que no es la mejor decisión para la democracia, pero decidieron no participar en siete municipios puesto que no está garantizada la seguridad para los participantes; sin embargo, refirió que no dará a conocer los sitios en donde no habrá representación del tricolor con el fin de salvaguardar la identidad de las personas que se bajaron de la contienda.

“Al menos en siete municipios no podemos competir por esta situación (de inseguridad y violencia). No me gustaría hacerlo (dar a conocer los municipios) de esta manera pública por razones de seguridad y porque mi militancia estaría en riesgo”, explicó.

Durante una entrevista con Azucena Uresti y a días del asesinato de Humberto Amezcua —alcalde de Pihuamo—, el priista arremetió contra el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, especialmente contra el secretario de Gobierno, Juan Ibarra Pedroza, por la falta de acción previo, durante y después del hecho trágico.

“Durante el 15 de enero, durante una reunión convocada por el Gobierno de Jalisco, se los dije de frente, se los dije en su cara, que la viabilidad del proceso electoral estaba en riesgo por las condiciones de violencia e inseguridad y que deberían de actuar para garantizar que el proceso se pudiera efectuar en paz”, continuó.

Padilla Cruz señaló que los funcionarios jaliscienses no han dado respuesta a las peticiones de seguridad para los candidatos, incluso detalló que sabían de las amenazas que recibía el exalcalde puesto que él mismo informó la situación; no obstante, destacó que se encuentra “encabronad*” porque fue una muerte que se pudo evitar.

“La verdad es que muy encabronad* porque la vida de Humberto Amezcua se pudo salvar si el secretario general de Gobierno hubiera hecho su trabajo”

Finalmente, el líder del tricolor jalisciense acusó nuevamente a la administración de Alfaro por responder a las peticiones de seguridad con presuntos regaños, ya que presuntamente acusaron a los partidos de politizar con el panorama.

Asesinato de Humberto Amezcua

Durante la noche del viernes 15 de marzo, se dio a conocer el asesinato del presidente municipal del Pihuamo, Jalisco, Humberto Amezcua, afuera de la casa de su madre, ubicada en la misma demarcación.

Tras volverse la noticia viral, la Fiscalía Especial Regional anunció que asumió la investigación del caso y se informó que alrededor de las 22:52 horas (tiempo de la entidad) acudieron al lugar de los hechos agentes de la policía, así como paramédicos donde encontraron el cuerpo del priista con heridas de bala.

Horas más tarde, en una rueda de prensa, el líder priista jalisciense anunció que candidatos de 15 municipios han recibido amenazas; sin embargo, denunció que no han recibido ayuda por parte de la administración local por lo que sentenció que “en Jalisco nadie gobierna”.

“Momento 1: Desde hace semanas hemos avisado al Gobierno de Jalisco sobre amenazas en 15 municipios contra nuestros candidatos. No obtuvimos respuestas. Momento 2: Ayer, Humberto Amezcua, alcalde de Pihuamo nos avisa que está siendo amenazado. Yo avisé personalmente al Gobierno Estatal, pidiéndoles protección. No me contestaron en todo el día. Momento 3: Por la noche, recibimos la trágica noticia de que Humberto fue asesinado. Esta muerte pudo ser evitada, pero en Jalisco, nadie gobierna”, redactó en su cuenta de X, antes Twitter.