Salud de Daniel Bisogno 17 de marzo: se recupera al lado de su hija y con apoyo psicológico tras morir su madre

Daniel Bisogno 11 días fuera del hospital, donde permaneció en cuidados intensivos durante casi un mes, tras desarrollar una infección pulmonar. Foto: Pati Chapoy, YouTube

Desde el pasado 8 de marzo, Daniel Bisogno continúa desde su casa con una segunda etapa de un tratamiento médico integral para recuperar su salud. El presentador, de 50 años de edad, permaneció casi un mes en terapia intensiva e intermedia en un nosocomio al sur de la CDMX, a causa de una severa infección pulmonar que contrajo a mediados de 2023, tras una cirugía, y que se agravó a principios de febrero pasado.

Bisogno, cuya alta médica dio pie a especulaciones los días siguientes a su egreso del centro médico, envió un mensaje a Pati Chapoy, quien lo reprodujo durante la emisión del 15 de marzo de Ventaneando.

El audio, además de ser una muestra de agradecimiento hacia su jefa por el apoyo que le brindó durante su hospitalización, también fue un mensaje para los seguidores de ‘El Muñe’, quienes han seguido de cerca su proceso de recuperación.

Daniel Bisogno manda mensaje

Daniel Bisogno ‘reaparece’ para poner fin a rumores

“Todo el día son terapias, pero me he recuperado bastante bien para todo. Todavía desplazarme no puedo, no puedo subir la escalera, fueron muchos días en... entonces estoy ya moviéndome casi al cien, pero falta un poco, mil gracias por todo, ya sabes a todo lo que me refiero”, dice Bisogno, cuya voz es menos energética a lo normal.

Sin entrar en detalles, le agradece a Pati Chapoy por el respaldo que le ha dado durante su reciente crisis de salud. Además, habla de su disposición por dar un mensaje a los televidentes. “Aunque estoy mejor que las otras veces, creo yo, todavía estoy flaquito”, indica el comunicador, quien pese a destacar esta realidad, se dice abierto a participar tanto como lo sea posible para comunicarse con las personas mediante el programa.

El sábado 16 de marzo, Daniel Bisogno reapareció en Instagram, donde compartió dos stories donde destacó su amor por su hija. Foto: bisognodaniel

Bisogno y su emotivo mensaje en redes sociales

Un día después, Daniel Bisogno volvió a dar muestra del avance positivo de su tratamiento y decidió compartir la noticia con sus miles de seguidores en Instagram. ‘El Muñe’ subió un par de stories donde, aunque no aparece en primer plano, su mensaje entre líneas es claro: se encuentra mejor.

La primera publicación es un video de su pequeña hija, quien hace gala del carisma que heredó de su papá, cuya risa se escucha en la habitación. La segunda storie es una emotiva imagen de Bisogno tomando la mano de su pequeña. En el pasado, el conductor ha reiterado que el deseo de ver crecer a su hija Michaela le ha permitido salir a adelante.

Daniel Bisogno, quien a causa de su larga estancia en el hospital perdió más de 17 kilos, sigue un tratamiento integral orientado a que recupere su condición física, además de apoyo psicológico para superar el impacto emocional que causó el fallecimiento de su madre, Araceli Bisogno, cuyo deceso ocurrió dos semanas después de la hospitalización del presentador de televisión.