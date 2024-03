Álvarez Máynez acusó a Xóchitl Gálvez de copiarle algunas de sus propuestas de campaña

El candidato a la presidencia Jorge Álvarez Maynez arremetió contra Xóchitl Gálvez por el plagio de algunas de sus propuestas (FOTO: GABRIELA PÉREZ MONTIEL / CUARTOSCURO.COM)

Durante la tercera semana de las campañas rumbo a la presidencia, las dos personas que aspiran a la presidencia de México a través de los partidos opositores se han enfrentado en actos públicos. El momento más reciente que los enfrentó fue el supuesto plagio de propuestas de campaña, situación por la que Jorge Álvarez Máynez señaló a Xóchitl Gálvez.

En su presentación ante simpatizantes jóvenes del Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez aprovechó para dar a conocer su agenda de propuestas en caso de llegar a la presidencia. No obstante, también aprovechó la oportunidad para emitir una crítica a la abanderada de “Fuerza y Corazón por México”.

“Ayer, ya vi que la candidata del PRI me la copió (...) Ahora (Xóchitl Gálvez) me copió lo de los jóvenes porque no tienen ideas y porque creen que copiándonos el discurso van a ganar simpatía entre las personas. La diferencia es que la gente ya sabe que ellos cuando llegan al poder no cumplen y se llevan el dinero”, declaró.

Y es que, en instantes previos, Jorge Álvarez Máynez denunció que algunas de las propuestas que Gálvez Ruiz ha dado a conocer ante su público han sido muy similares a las expuestas por él mismo. Dentro de las promesas que, supuestamente, le plagió, se encuentran su postura en torno a la refinería de Cadereyta, Nuevo León, así como la estrategia de seguridad.

“Aprovecho esta propuesta porque, ayer, ya vi que la candidata del PRI me la copió, Dice que ellos también van a llevar a los jóvenes a la universidad. Primero me copió lo de la refinería en Cadereyta y luego, aunque ella había dicho que iba a hacer carcelotas, me copió la propuesta en seguridad”, expuso.

Y es que, durante su encuentro con jóvenes estudiantes de la Universidad La Salle, Máynez propuso realizar convenios con universidades privadas para que, a través de becas, más personas puedan acceder al estudio de alguna licenciatura o ingeniería.

En tanto, la misma propuesta fue señalada por Xóchitl Gálvez durante su gira por el estado de Coahuila. En sus palabras, propuso pagar matrículas en universidades privadas para aquellas personas que no alcancen algún lugar dentro de las universidades públicas.

Otro de los temas que los congregó en la discusión fue la postura en torno a las refinerías de Pemex. Luego de que Gálvez declarara su intención de cerrar la refinería situada en Cadereyta, Nuevo León, Máynez se reivindicó como el personaje encargado de poner el tema en el centro del debate.

Máynez también denunció la copia del “Fosfo-Bus”

Otro de los elementos que señaló por supuesto plagio, aunque más relacionado como una de las estrategias para implementar su campaña de cara a las elecciones del 2 de junio, fue el medio de transporte en el cual se moverá a lo largo y ancho de la República Mexicana para cubrir con su gira planeada.

El domingo 17 de marzo de 2023, Xóchitl Gálvez y su equipo dieron a conocer el “Xochibus”, un autobús pintado de color rosa y lleno de motivos alusivos a la candidata por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Horas después, Jorge Álvarez Máynez también dio a conocer una publicación en su cuenta verificada de la red social X, antes Twitter, en donde denunció la copia de su “Fosfo-Bus”, el autobús de color naranja que usará para transportarse en algunas etapas de su gira por el país.

“No les ha bastado con copiarnos la agenda (Cadereyta, Academia policial y las becas para la educación superior). Ahora nos copian hasta el Fosfo-Bus. ¡Con razón se plagió la tesis y no puede vivir sin el telepromter!”, escribió @AlvarezMaynez.