AICM: vuelo a Dallas interrumpe despegue por indicación en cabina

La aeronave con 174 pasajeros a bordo, desalojó la pista y se estacionó en calle de rodaje “F”. Credito: Cuartoscuro

Este sábado un avión con destino a Dallas-Fort Worth, Estados Unidos, canceló su carrera de despegue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), debido a una indicación en cabina.

Así lo informó la terminal aérea a través de un mensaje en su cuenta de X (@AICM_mx).

En la publicación, el AICM precisó que el hecho ocurrió a las 09:22 horas como parte de un procedimiento de seguridad del vuelo AAL 1374, de American Airlines.

La aeronave con 174 pasajeros a bordo, desalojó la pista y se estacionó en calle de rodaje “F”. Mientras que los pasajeros fueron trasladados a la terminal a través de aerocares.

La terminal indicó que tras lo ocurrido no hubo afectaciones al resto de las operaciones.

“Hoy 09:22 horas, el avión del vuelo AAL 1374, con destino a Dallas-Fort Worth, Estados Unidos, por procedimiento de seguridad descontinuó su carrera de despegue debido a una indicación en su cabina. Dicha aeronave, con 174 pasajeros, desalojó la pista y se estacionó en calle de rodaje ‘F’. Los pasajeros fueron trasladados a la terminal a través de aerocares. No hubo afectación al resto de las operaciones”, se lee en la red social.

Foto: En la aeronave viajan 174 pasajeros. REUTERS/Sarah Meyssonnier/Archivo

¿Qué hacer ante un retraso o demora?

Si bien la aerolínea pidió a internautas enviar un mensaje privado con su código de confirmación para conocer cómo podían ayudarlos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió las políticas de compensación a las que como usuario tienen derecho.

Dichas políticas son para compensar o indemnizar cuando el retraso o demora sea imputable a la propia aerolínea.

Para el caso de retrasos o demoras de 1 a 2 horas, las políticas obligatorias son:

Llamadas o servicio de correo o internet por cualquier demora o retraso, acercarse a los mostradores.

Alimentos: el pasajero deberá dirigirse al personal de la aerolínea ubicada en mostradores para que le proporcionen un Boucher para hacer el canje donde se lo indique. Snacks, chips, galletas, barras de granola, palomitas, fruta seca, y agua embotellada, jugos, sodas.

La terminal indicó que tras lo ocurrido no hubo afectaciones al resto de las operaciones. Foto: Foursquare

Retrasos o demoras de 2 a 4 horas:

Llamadas o servicio de correo o internet por cualquier demora o retraso, acercarse a los mostradores.

Alimentos: el pasajero deberá dirigirse al personal de la aerolínea ubicada en mostradores para que le proporcionen un Boucher para hacer el canje en donde se le indique. Snacks, chips, galletas, barras de granola, palomitas, fruta seca, y agua embotellada, jugos, sodas.

Opciones de desayuno: parfaits, copas de fruta, muffins, croisssants, pastelillos, bagels.

Opciones de comia: sándwiches, pizza, comida caliente.

Para el caso de retraso o demoras de más de 4 horas o cancelación, la aerolínea ofrece políticas voluntarias. En la página de la Profeco se lee:

Llamadas o servicio de correo o internet por cualquier demora o retraso, acercarse a los mostradores.

Para el caso de retraso o demoras de más de 4 horas o cancelación, la aerolínea ofrece políticas voluntarias. (Reuters | Henry Romero)

En su documento “Derechos y obligaciones de los pasajeros del servicio público de transporte aéreo”, la Profeco mencionó que si la aerolínea es responsable de la demora mayor a cuatro horas o cancelación, el pasajero tiene la opción de elegir:

a) El reintegro del precio del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización no inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

b) A transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto

c) A transporte en fecha posterior al mismo destino y una indemnización no inferior al 25 por ciento del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

Lo anterior, tras citar el artículo 65 Ter de la Ley de Protección al Consumidor. 47 Bis fracciones V, inciso b, y VI de la Ley de Aviación Civil.