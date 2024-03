Polaca explica porqué a las mujeres de su país les atraen los mexicanos: “Son mucho más atrevidos y eso nos gusta”

La mujer polaca aseguró que los mexicanos son muy atrevidos y seguros de si mismos. (Facebook: Extranjeros x el mundo)

Los hombres que han nacido en México tienen una gran ventaja para tener una relación amorosa con una mujer polaca, pues de acuerdo con una, dio detalles de los que les llama mucho la atención.

La página de facebook ‘Extranjeros x el mundo’ dio a conocer un testimonio de una mujer polaca, quien explicó los puntos esenciales para que cualquier mexicano pueda ir a Polonia y ligarse a una de ellas.

La mujer, quien se mantuvo el anonimato, explicó que los mexicanos son más atrevidos que los polacos, además de que son muy caballeros y sobre todo amorosos, lo cual llama la atención de cualquier mujer polaca.

“Los mexicanos son mucho más atrevidos, más acelerados que los polacos, los hombres de mi país son más tímidos y cuando quieren ligar a la chava, no dicen nada, y el mexicano, son más abiertos y no les da pena hablar, son muy caballerosos. Existe la expresión de describir el caos en polaco, se dice: ‘Total deMexique’ y se refiere a un caos, es una idea que tenía de los mexas”, declaró.

Mexicanos son muy fiesteros

Resaltó la figura y la esencia que tienen los mexicanos con las europeas. (Facebook: Extranjeros x el mundo)

Otro de los puntos esenciales que destacó la mujer para que un mexicano pueda ligar una polaca es demostrar que son buenos en el baile y que les gusta mucho la fiesta, ya que diferentes féminas quieren siempre divertirse.

“Los mexicanos bailan muy sexy en general, o sea, teniendo la sangre latina, ya lo llevan en el cuerpo, los movimientos, no todos obviamente, pero aunque no sea tan bailarines no les da pena aprender como los polacos no son tan buenos bailarines”, resaltó.

Dio a conocer varios detalles en los que los mexicanos son mejores que los hombres polacos. Crédito: Tiktok Extranjerosxelmundo

Por otro lado, destacó la gran importancia que han tenido las diferentes telenovelas mexicanas en el extranjero, ya que las más destacadas han llegado a su país y por ende, conocer más de la cultura mexicana.

“Hay demasiadas telenovelas que yo de niña veía, empecé con la María, la del Barrio o Esmeralda, Paloma, Ruby, Corazón de madera, amigas y rivales, y obviamente y RBD, me encanta la canción: ‘si soy rebelde”, detalló.