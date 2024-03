¿Otro mexicano al equipo de Maradona? Santiago Giménez interesa al Napoli

El Bebote fue el mejor jugador del 2023 en la liga profesional de Holanda. (X / @Eredivisie)

Santiago Giménez sigue en la mira de los grandes equipos europeos pese a que a principio de año atravesó por una sequía goleadora con el Feyenoord. El Bebote ya se reencontró con el gol y en la temporada registra 24 goles en 34 partidos, suficientes para despertar el interés de los gigantes de Europa.

En ese sentido, el Bebote volvió a ser vinculado con el Napoli donde también jugó el Chuky Lozano. En octubre del 2023, se reportó que el club azzurri consideraba al mexicano como potencial sustituto del nigeriano Victor Osimhen.

Ahora, el periodista italiano Nicolo Schira, reporta que el Napoli continúa monitoreando y que incluso los visores del club ya han observado al mexicano en varias ocasiones. Partiendo de esa premisa, en el conjunto neerlandés saben que retener a Santiago Giménez este verano será muy complicado, eso sí, recibiendo a cambio una fuerte cantidad de dinero.

Santiago Giménez se prepara para la semifinal de la Copa de los Países Bajos con Feyenoord (Santiago Gimenez)

El delantero de 22 años está tasado en 50 millones de euros, según el sitio especializado Transfermarkt, y ha sido vinculado con equipos de la Serie A, Premier League y LaLiga. En entrevista con TUDN hace unos días, Giménez confesó que le gustaría jugar en España, pero cree que a sus cualidades y estilo de juego le quedaría mejor Alemania o Inglaterra.

“Creo que por ser latino, por ser mexicano, me gustaría LaLiga de España. Y la que mejor me vendría, te lo digo personal, puede ser Alemania o Inglaterra, no sé, una de esas”, mencionó.

Rendimiento de Santi en la presente temporada

El Bebote ha tenido un inicio de año complejo, durante el mes de febrero sufrió una sequía de goles que empezó a preocupar dentro de los Países Bajos, sin embargo, retomó el rumbo durante la la UEL cuando enfrentaron a la Roma en los 16vos de final, instancia en la que igualaron a dos tantos en el marcador global, pero terminaron sucumbiendo en la tanda de penaltis.

El delantero mexicano Santiago Giménez (derecha) del Feyenoord tras marcar un gol ante la Roma en la Liga Europa, el jueves 22 de febrero de 2024. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Desde ese entonces volvió la mejor versión de Santiago Giménez quien nuevamente esta siendo sondeado por varios de los mejores clubes de Europa, entre ellos el Napoli.

Santiago Giménez se ha convertido en toda una sensación con la playera del Feyenoord en la presente campaña, pues el delantero mexicano llegó a la cantidad de 24 goles en la temporada 2023-2024.

El mexicano es el actual líder de goleo de la Eredivisie, pues ha sido el referente en el ataque del Feyenoord al anotar 21 goles en las 25 fechas que se han disputado, además de que ha conseguido dos hat-tricks en lo que va de la actual campaña.