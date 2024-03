Mujer amenaza a un taxista durante un recorrido en la CDMX: “De verdad que te voy acusar de acoso” | VIDEO

El taxista grabó todo el viaje. (Foto: Tomada de la red social X)

Una mujer se hizo viral a través de un video que circula en redes sociales, luego de que ésta fue agresiva de forma verbal con un taxista e incluso lo amenazó con acusarlo de presunto acoso, simplemente porque llevaba prisa.

De acuerdo con el clip que fue compartido por el conductor en la red X, el hecho ocurrió el pasado 11 de marzo, alrededor de las 8:51 de la mañana. En las imágenes se observa el momento en que una señora abordó la unidad con dirección a Paseo de la Reforma, importante avenida ubicada en la Ciudad de México.

Desde el inicio del viaje el chofer que llegó al sitio solicitado, aparentemente a través de una app, cuestiona a la mujer sobre el lugar de destino y le pide indicar si está bien continuar por la misma ruta que le marca la aplicación.

Sin embargo, poco minutos después de ella autorizar que siguiera por el mismo trayecto, de un momento a otro se molesta y empieza con las agresiones, debido a que el conductor se niega a tomar otro recorrido “por seguridad”.

La pasajera amenaza con acusarlo de acoso Crédito - Fuente: @CualquieraMujer

“No tienes otra ruta que tú sepas para salir más rápido, es que hay mucho tráfico”, dijo la pasajera.

El conductor rechaza conocer otra ruta, pero le da la opción de sugerir alguna otra, y una vez más se escucha la voz altanera de ella.

“Osea vas lento y todavía dejas pasar al carro. No inventes, ¿Qué parte de que llevo prisa no entiendes?”, expresó la señora.

El hombre le respondió de forma tranquila que no puede hacer otra cosa que seguir conduciendo, y en ese instante la pasajera comenzó con insultos.

“Todos los taxistas, pin.. taxistas mugrosos, son iguales”, reiteró.

El conductor le pide bajar de la unidad. (Foto: Tomada de x)

En ese momento el trabajador se defiende y le pide no insultar, pues no tiene la culpa de la prisa que tenía por llegar a su destino.

“Con todo respeto no me ofenda. Si tiene prisa, pues se hubiera parado más tempranito, no. No es mi culpa”.

El recorrido se vuelve cada vez más acalorado, pues la mujer se escucha cada vez más molesta y le pide en todo momento “ir más rápido”. El chofer también empieza a cambiar su semblante, debido a las agresiones que recibe mientras conduce y siempre responde que no puede pasar los semáforos.

Al verse desesperado, debido a que la mujer sigue con su posición todo el tiempo, él le pide bajar de la unidad.

“De verdad con todo respeto se puede bajar, no me pague nada”.

Luego se observa que el taxista le pide “no inventar cosas”, mientras ella hablaba por teléfono y finalmente se detiene y le pide bajar del coche.

Ella evidentemente molesta le arroja algo y nuevamente lo insulta antes de descender del auto.

“De verdad que te voy acusar de acoso, no te voy a pagar ni mad.. pinc.. culero, mierda”, dijo.

El conductor fue apoyado por algunas personas en redes sociales, quienes le aplaudieron su paciencia durante su recorrido.