La Casa de los Famosos 4 EN VIVO: Alfredo Adame cuenta que sufrió discriminación

“Ese ha sido el común denominador de toda mi vida. Fui a un reality en Dominicana, que lo gané, desde el primer día discriminación, segregación, me tiraban de a loco, no me pelaban, me hacían el feo, groserías. Al segundo dia les dije en el confesionario ‘me están discriminando, me están tirando mala onda’, al tercer dia les dije ‘ch... a su madre todos’, agarré mi cámara y los mandé por un tubo. Gané el reality por 13 millones 600 mil votos”.