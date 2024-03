Borracho atropella a motociclista y tira las botellas en calles de la CDMX

Un hombre en presunto estado de ebriedad arrolló a un motociclista que se dirigía a su trabajo Crédito: X/@c4jimenez

En redes sociales circula el video de un hombre en presunto estado de ebriedad que arrojó botellas de alcohol supuestamente luego de arrollar a un motociclista en calles de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

La grabación, compartida por el periodista Carlos Jiménez a través de la red social X, es protagonizada por varias personas que descienden de un automóvil sobre una avenida poco transitada.

En total seis personas bajaron de un vehículo gris y una de ellas lanzó varias botellas al otro lado de la carretera.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que el se dio a la fuga el presunto responsable Crédito: X/@c4jimenez

Segundos después de deshacerse de la evidencia del consumo de alcohol, el grupo echó a correr, dejando el coche estacionado con las intermitentes encendidas y las puertas abiertas.

De acuerdo con el periodista que subió las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, quienes aparecen en el video arrollaron a un conductor de motocicleta, identificado como Juan Luis, quien falleció a causa del fuerte impacto.

El comunicador detalló que la víctima iba en camino a su trabajo el día del accidente en que murió arrollado por el conductor de un auto BMW.

Sumado a ello compartió fotos tomadas tras el incidente, en las que se puede ver que la motocicleta de Juan Luis quedó destrozada y la parte frontal del vehículo que lo impactó quedó desecha.

Presuntos responsables arrojaron envases de alcohol al otro lado de la carretera (Foto: Freepik)

También precisó que el incidente ocurrió el pasado 2 de marzo y aseguró que hasta el momento la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) no ha aprendido a los presuntos responsables, pese a que saben el número de placas del vehículo involucrado.

Hermano de la motociclista atropellado asegura tener datos para localizar al responsable

En entrevista para Carlos Jiménez, un hombre identificado como hermano del motociclista acusó que la Fiscalía de la CDMX no ha avanzado en la investigación y que niega tener datos sobre el vehículo.

El familiar de la víctima señaló que ante la falta de resultados optó por obtener información por su cuenta y que logró encontrar el nombre del propietario del vehículo y dirección del presunto responsable.

Hermano de la víctima se lanzó contra la Fiscalía de la CDMX Crédito: Wikimedia Commons/Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México

“Me dijeron que en el sistema no aparece el propietario del carro y que no saben quién es, que no aparece en sistema. Yo me di a la tarea de investigar por mi cuenta y tengo el nombre del dueño del carro y el domicilio del responsable. Yo solamente pido que hagan su trabajo y que no quede impune la muerte de mi hermano”.

Hombre presuntamente ebrio arrolló a conductor de motocicleta en Cuernavaca

En octubre del año pasado ocurrió un accidente similar en Cuernavaca, Morelos cuando un hombre en presunto estado de ebriedad arrolló a un motociclista.

El sujeto fue captado por un testigo mientras tenía dificultades para abordar su camioneta, la cual tenía la parte frontal destrozada, luego del incidente.

En la grabación de menos de un minuto se puede ver que el hombre intentó abrir la puerta del conductor sin éxito, tras lo cual se dirigió a la cajuela y de ahí sacó un prenda de vestir, dejando a la vista envases que se presume eran de bebidas embriagantes.

Conductor ebrio atropella a un motociclista (Captura de pantalla)

Luego de sacar ropa de la cajuela, el conductor intentó abrir la puerta del copiloto y luego de no lograrlo, comenzó a orinar en vía pública.

La persona detrás de la cámara enfocó también al motociclista, quien estaba tirado la acera y que posteriormente se supo podría ser estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, informó que se abrió una carpeta de investigación para confirmar la identidad de la víctima, quien presuntamente falleció.