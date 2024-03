Rusa muestra los modales que aprendió en México y que no hacía en su país | VIDEO

Su video se hizo viral al explicar lo que adquirió de cosas de formalidad en México. (TikTok @lamashaaaa)

Aunque muchas personas piensen que México no existen los modales, una mujer de nacionalidad rusa demostró todo lo contrario, ya que desde que radica en nuestro país, aprendió muchas formalidades en la calle.

A través de su cuenta de Tiktok, Masha, una tiktoker rusa se hizo viral mostrar cómo cambio su forma formalidad que tenía en supaís al estar viviendo en México, por ejemplo:

1.- Decir provecho a tus acompañantes o gente que no conozcas antes de disfrutar tus alimentos

2.- No dejar sus cosas personales sin vigilancia

3.- Agradecer con la mano

Y es que según la creadora de contenido en Rusia son diferentes formalidades que tienen en Rusia, por lo que si una persona llegase hacer las cosas antes mencionadas podría incomodar a alguien más.

“kheee como que agradecer con la mano no es internacional????”; “Yo antes no decía provecho y sigo sin decirlo, nomas cuando me acuerdo”; “Bueno ya te estás mimetizando en México”; “Te falto poner que cuando casi te estas ahogando o atragantando la gente te dice salud, salud y tu así de no puedes contestar”, fueron algunos de los comentarios en el video de 5 millones de reproducciones.

¿Qué tipo de formalidades existen en Rusia?

En Rusia, al igual que en muchos otros países, existen varias formalidades y costumbres que son importantes conocer, especialmente en situaciones sociales y profesionales. Aquí hay algunas de las principales formalidades en Rusia:

La mujer dijo que en Rusia no acostumbran a realizar ese tipo de formalismos. (TikTok @lamashaaaa)

Saludo: En situaciones formales, es común saludar con un apretón de manos firme y mantener contacto visual. En ocasiones más informales, puede ser común dar un beso en la mejilla, especialmente entre mujeres o personas que se conocen bien.

Tratamientos de cortesía: Es común utilizar los tratamientos de cortesía al dirigirse a alguien, especialmente en situaciones formales. Por ejemplo, se puede utilizar “Уважаемый” (Uvazhaemy, “Estimado/a”) seguido del apellido o nombre de pila en correos electrónicos o cartas formales.

Presentaciones: Al ser presentado a alguien, es apropiado hacer contacto visual, sonreír y dar la mano. Es común decir “приятно познакомиться” (priyatno poznakomitsya, “encantado/a de conocerte”)

Etiqueta en la mesa: Al sentarse a la mesa, es importante esperar a que el anfitrión indique dónde sentarse. Es común esperar a que el anfitrión haga un brindis antes de comenzar a comer.