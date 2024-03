Este es el plan de Xóchitl Gálvez para la refinería de Dos Bocas construida por AMLO

La refinería de Dos Bocas es una de las obras insignia de AMLO (REUTERS/Edgard Garrido)

Durante su gira, en el marco de la campaña rumbo a las elecciones presidenciales, la candidata Xóchitl Gálvez ha dado a conocer diversas propuestas, entre las que se encuentran algunas relacionadas con las iniciativas implementadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Al respecto, dio a conocer su plan con la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.

En su visita al Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Xóchitl Gálvez Ruiz fue cuestionada sobre sus planes con el legado que podría heredar de la administración de Andrés Manuel López Obrador, en caso de ganar las elecciones. En el espacio, aceptó que dará continuidad a algunos proyectos.

Después de asegurar que dará continuidad a otros proyectos como los programas sociales y el tren transítsmico, mismo que entra en los planes de la candidata Claudia Sheinbaum Pardo, Gálvez Ruiz aseguró que la obra de la refinería construida en el estado de Tabasco podría tener continuidad en su administración.

Xóchitl Gálvez habló sobre Dos Bocas en reunión con CMIC (Captura de video)

“Yo, como ingeniera, mi máxima es que lo que está bien se queda. Los programas sociales están bien, el (tren) transítsmico está bien. Lo que está más o menos se mejora como lo es Dos Bocas, ese sí lo voy a abrir, no lo voy a cerrar, señor Presidente, no se enoje. Lo vamos a acabar. De plano lo que está mal como la seguridad se cambia. Yo iría en ese sentido, capital humano, infraestructura hacia el sureste es esencial para que el nearshoring pueda llegar”, dijo.

No es la primera vez que la candidata opositora se posiciona en torno a la obra implementada en la presente administración. De hecho, en los primeros días de su campaña, durante una de sus visitas al estado de Tabasco, aseguró que buscará terminar con la construcción de la refinería.

“Hay una refinería que no han acabado y que su servidora la va a tener que terminar porque son muy güeyes, no le entienden (...) ¿Saben por qué no está terminada? Porque fue un robadero. Esa refinería iba a costar 160 mil millones de pesos y ya ha costado más de 400 mil millones de pesos. Sí vamos a investigar y vamos a auditar lo que pasó en esa refinería”, declaró.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador en la refinería de Dos Bocas (Foto: Reuters)

Y es que, a pesar de ser una de las principales apuestas de infraestructura para la presente administración, al construcción de la refinería de Dos Bocas ha implicado una serie de obstáculos para emprender su funcionamiento. Al respecto, durante su conferencia de prensa del 12 de marzo 2024, reconoció que la obra podría comenzar a operar en su estado actual, aunque prefiere esperara a que esté terminada.

“Ya podríamos operar desde ahora para procesar 80 mil barriles pero queremos echarla andar por completo, ya están todas las máquinas, todos los equipos terminados, pero están los técnicos haciendo revisiones”, expresó López Obrador.