AMLO reacciona a renuncia de secretarios de Seguridad y de Gobierno de Guerrero tras asesinato de normalista: “Apoyamos a Evelyn Salgado”

El presidente Andrés Manuel López Obrador se posicionó entorno a la renuncia de los secretarios de Seguridad y de Gobierno de Guerrero, Rolando Solando Rivera y Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respectivamente, quienes dejaron su cargo ayer a una semana de que el normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, fue asesinado por policías estatales.

En su conferencia mañanera de hoy, el mandatario reiteró que el asesinato del normalista derivó de un abuso de autoridad por parte de los policías involucrados, de los cuales dos están detenidos y uno más, quien presuntamente fue el que le disparó al estudiante, se dio a la fuga.

Sin embargo, afirmó que las autoridades ya están buscando al policía prófugo y se continúa con la investigación del caso, además de que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ya designó a nuevos encargados de las secretarías de Seguridad Pública y de Gobierno, y pidió al Congreso estatal realizar el proceso correspondiente para remover de su cargo a la fiscal general local, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.

“Muy lamentablemente un joven de la normal de Ayotzinapa, perdió la vida, fue asesinado, y quisieron hubo intento de fabricar hechos que no correspondían a la realizad y se encontró en efecto que habían asesinado al muchacho y que hubo abuso de autoridad, ya hay dos detenidos, está buscándose al tercero”, dijo en Baja California Sur.

“Pero no solo eso, sino que la gobernadora y nosotros la apoyamos, a la gobernadora de guerrero, que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de seguridad y al secretario de gobierno y también están solicitando que el congreso de conformidad con la constitución lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal, porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie, cero corrupción y cero impunidad”, puntualizó.

